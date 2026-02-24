Στην Ύδρα πέρασε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ο Απόστολος Γκλέτσος. Πώς απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου για τα γυρίσματα της ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπράντ Πιτ.

Στην Ύδρα εντόπισε τον Απόστολο Γκλέτσο η κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου και παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις αναφορικά με τα γυρίσματα της ταινίας που πραγματοποιούνται στο νησί με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Υπενθυμίζεται πως ο Χολιγουντιανός σταρ, βρίσκεται στην Ελλάδα, προκειμένου να «γυρίσει» σκηνές από την ταινία «The Riders», και έχει «μονοπωλήσει» το ενδιαφέρον των μέσων.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day», βρισκόταν στο νησί, προκειμένου να προσεγγίσει τα γυρίσματα της εν λόγω ταινίας, εκεί όμως εντόπισε και τον Απόστολο Γκλέτσο, να διασκεδάζει με την παρέα του και τους κατοίκους της Ύδρας.

Ο Έλληνας ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι εδώ για τα γυρίσματα, ήρθαμε μήπως βλέπαμε και τον Μπραντ Πιτ, δεν τον είδαμε όμως».

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησα αν θα συμμετείχε στην ταινία με τον Αμερικανό ηθοποιό, εκείνος γελώντας αποκρίθηκε: «Όχι, όχι… Δεν θα έπαιζα σε τέτοια παραγωγή, γιατί έχει τρέξιμο πολύ. Πια δεν το αντέχω. Είναι βέβαια μεγάλη διαφήμιση, μπράβο που το καταφέραμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn024e6s65t?integrationId=40599y14juihe6ly}