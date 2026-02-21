Ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε πως πίσω από κάθε ερωτική σκηνή υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική και τίποτα από αυτά που βλέπει το κοινό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου ο Απόστολος Γκλέτσος.

Από τη συζήτηση των δυο αντρών δεν έλειψε και η αναφορά στις ερωτικές σκηνές που καλούνται ανά διαστήματα να παίξουν οι ηθοποιοί.

Ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε πως πίσω από κάθε ερωτική σκηνή υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική και τίποτα από αυτά που βλέπει το κοινό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Μπορεί και να μου έχει τύχει να διακόψω ερωτική σκηνή λόγω στύσης. Δεν το θυμάμαι. Άνθρωποι είμαστε. Δε κάνουμε κάθε μέρα ερωτικές σκηνές. Εντάξει. Οι ερωτικές σκηνές είναι οι πιο δύσκολες και οι πιο άβολες για εμάς. Πας με χαβαλέ. Ξέρεις ότι δε πρόκειται να γίνει τίποτα… Το φιλί με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στους “Ψίθυρους καρδιάς” ήταν ψεύτικο» αποκάλυψε ο Απόστολος Γκλέτσος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgk4rct8i2bl?integrationId=40599y14juihe6ly}