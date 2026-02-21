Πρόκεται για μία τυπική αλλά καθ' όλα ουσιαστική απόφαση της περιφέρειας που γεννά ερωτήματα γιατί δεν πάρθηκε την επομένη της φονικής έκρηξης. Την ίδια στιγμή μέχρι και εχτες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα γραφεία και το τμήμα πωλήσεων των προϊόντων.

Με απόφαση της Περιφέρεια Θεσσαλίας μπαίνει προσωρινό «λουκέτο» στη βιομηχανία μπισκότων της Βιολάντα μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών.

Η απόφαση, που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, προβλέπει την άμεση και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας, στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων.

Συγκεκριμένα, διακόπτεται η λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή των γραμμών παραγωγής και των εγκαταστάσεων υγραερίου, καθώς –όπως αναφέρεται– κρίνεται ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων. Η απόφαση στηρίζεται σε σχετικά έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, που ζήτησαν άμεσο έλεγχο καταλληλότητας και ασφάλειας για τη συνέχιση της λειτουργίας.

Η εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να ακολουθήσει εκ νέου τη διαδικασία αδειοδότησης, με κατάθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση της γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω του συστήματος OpenBusiness. Μέχρι τότε, η παραγωγική δραστηριότητα παραμένει σε αναστολή.

Κατά της απόφασης προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίησή της.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων και έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης να βρίσκονται σε εξέλιξη.