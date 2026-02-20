Μία δυσάρεστη είδηση έγινε σήμερα γνωστή, καθώς η σκυλίτσα του Τρύφωνα Σαμαρά, έχασε τη ζωή της.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», καθώς το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά έχασε τη ζωή του στα παρασκήνια του J2US.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής και όσα μετέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη, η σκυλίτσα, με το όνομα Νικόλ, βρισκόταν μαζί του στις πρόβες του show, ωστόσο κάποια στιγμή, έφυγε από το οπτικό του πεδίο.

Όταν ο Τρύφωνας Σαμαράς άρχισε να ανησυχεί οι συνεργάτες του τον ενημέρωσαν πως η Νικόλ, έπεσε από σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριαία. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις πρόβες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

