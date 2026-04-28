Ερωτηματικά και έντονο προβληματισμό προκαλεί η είδηση ότι διευθύντρια Δημοτικού σχολείου της Αθήνας βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας στο κενό το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου. Η είδηση του θανάτου της σύμφωνα με το star.gr συνοδεύτηκε και από καταγγελίες των οικείων της που εξιστόρησαν στις αρχές ότι η άτυχη εκπαιδευτικός δεχόταν έντονη εργασιακή πίεση και δυσφορούσε στο σχολικό περιβάλλον «δείχνοντας» ως υπαίτιους συναδέλφους και τον σύλλογο γονέων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από ταράτσα, με τον θάνατό της να επέρχεται ακαριαία. Αρχικά υπήρξε σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο επιβεβαιώθηκε πως δεν νοσηλεύτηκε, καθώς είχε ήδη καταλήξει. Ο ανιψιός της, Χαράλαμπος, μιλώντας στο STAR ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια. Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος».

Πού εστιάζουν οι έρευνες των αρχών

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία από το περιβάλλον της, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Στο μεταξύ, στο προσκήνιο έρχονται καταγγελίες και αναφορές για έντονη επαγγελματική πίεση που φέρεται να δεχόταν το τελευταίο διάστημα. Ο σύζυγός της υποστήριξε ότι η άτυχη εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δυσκολίες στον χώρο εργασίας της, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις και ψυχολογική επιβάρυνση από το σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, εξετάζεται το σύνολο των συνθηκών υπό τις οποίες εργαζόταν η εκπαιδευτικός, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν συστηματικές εντάσεις, συγκρούσεις ή καταστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν επιβαρύνει την ψυχολογική της ισορροπία. Οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν ένα πλήρες χρονικό των τελευταίων ημερών πριν το τραγικό συμβάν, ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς οδήγησε στην πτώση χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

«Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο»

Ο σύζυγός της, συντετριμμένος αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η γυναίκα. Τόνισε, μάλιστα, ότι δε θα το αφήσει έτσι και θα κινηθεί νομικά για να αποδοθούν ευθύνες. «Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω... [...] Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Eξέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό», κατήγγειλε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας.

Πηγές του Υπουργείου ανέφεραν στο Dnews ότι ότι έχει ήδη δοθεί εντολή από τον Γενικό Γραμματέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Όπως επισημαίνεται, ουδέποτε έχει γνωστοποιηθεί ή κατατεθεί στο Υπουργείο οποιαδήποτε καταγγελία ή αναφορά για εργασιακή πίεση ή εργασιακό bullying τόσο για την εκπαιδευτικό όσο και για το σχολείο. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να διερευνηθεί συνολικά το πλαίσιο των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξελίχθηκαν τα γεγονότα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η εικόνα της υπόθεσης.