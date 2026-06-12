Από την πρώτη στιγμή της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει δώσει αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Αιγίου η άγρια δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο. Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό και αναμένεται σήμερα να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Από την πρώτη στιγμή της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει δώσει αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6), αλλάζοντας επανειλημμένα την περιγραφή του για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επιμονή του να υποστηρίζει ότι μητέρα και γιος είχαν προβληματική σχέση και ότι προηγήθηκε μεταξύ τους επεισόδιο βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 26χρονος δεν έφερε ίχνη πάλης ή αμυντικά τραύματα, γεγονός που αποδυναμώνει σημαντικά αυτό το σενάριο.

Αντίθετα, τραύματα και εκδορές εντοπίστηκαν στο σώμα του ίδιου του 65χρονου, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Οικονομικές διαφορές και εντάσεις στη σχέση

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Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της υπόθεσης προκύπτουν από μαρτυρίες συγγενών της 54χρονης. Η αδελφή της περιέγραψε μια σχέση σχεδόν είκοσι ετών με έντονες προστριβές και συχνές συγκρούσεις, παρά την εικόνα ηρεμίας που παρουσίαζε προς τα έξω το ζευγάρι.

Κεντρικό σημείο τριβής φαίνεται να ήταν οικονομικές διαφορές. Ο 65χρονος φέρεται να ζητούσε επίμονα χρήματα που είχε επενδύσει στην κατοικία της γυναίκας, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν εκείνη αποφάσισε να διαθέσει χρήματα από την πώληση οικοπέδου στον γιο της.

Παράλληλα, η 54χρονη φέρεται να εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να τερματίσει τη σχέση και να εγκατασταθεί μόνιμα στη Γερμανία μαζί με τον γιο της, μια προοπτική που, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ιταλού συντρόφου της.

Το τηλεφώνημα μετά το φονικό

Κρίσιμο για την υπόθεση θεωρείται και το τηλεφώνημα που πραγματοποίησε ο 65χρονος σε φίλο και γείτονά του αμέσως μετά το έγκλημα.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, ο κατηγορούμενος τον κάλεσε σε κατάσταση αναστάτωσης και του ζήτησε να μεταβεί άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε, οι δύο άνδρες μπήκαν μαζί στο εσωτερικό της κατοικίας, με τον 65χρονο να επαναλαμβάνει μόνο τη λέξη «morto».

Ο φίλος του ήταν τελικά εκείνος που αντίκρισε πρώτος τις σορούς των δύο θυμάτων και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, καθώς ο κατηγορούμενος δεν είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Ο 65χρονος αναμένεται σήμερα να δώσει τις εξηγήσεις του ενώπιον του ανακριτή, ενώ μέχρι στιγμής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία.