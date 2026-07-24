Στη γαλλική πλατφόρμα Hotels.com, για παράδειγμα, οι αναζητήσεις για την Κοπεγχάγη αυξήθηκαν φέτος κατά 246% μετά τον πρώτο καύσωνα του Μαΐου και για το Δουβλίνο κατά 151%.

Αναζητείται λιακάδα στους 25°C και δροσερό αεράκι: μπροστά στους καύσωνες, οι τουρίστες στρέφονται όλο και περισσότερο προς δροσερότερους προορισμούς. Αλλά η τάση αυτή είναι σε θέση να ανατρέψει μακροπρόθεσμα τη γεωγραφία του παγκόσμιου τουρισμού;

«Οι επισκέπτες που υποδέχθηκα φέτος μου είπαν ότι ξέφυγαν από τις μεγάλες ζέστες της Ευρώπης», εξηγεί ο Τέργε Βίμπλομ Πέντερσεν , τουριστικός πράκτορας που προσφέρει διακοπές στην νοτιοανατολική Σουηδία.

Οι τουρίστες ενθουσιάζονται όταν φτάνουν σε έναν τόπο όπου η μέγιστη θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από τους 30°C. «Και εκπλήσσονται όταν τους λέω ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της θερινής σεζόν, διότι παντού είναι άνετα και χαλαρά».

Στην παλιά πόλη της Στοκχόλμης, λίγο πριν την βροχή, ένα ζευγάρι γάλλων τουριστών είναι ενθουσιασμένοι για τις διακοπές αυτές που είχαν κλείσει από την άνοιξη, πριν από τους καύσωνες στην Γαλλία. «Είμαστε Μασσαλιώτες και φυσικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βρήκαμε εδώ δροσιά».

Η τάση των «coolcations», από τις λέξεις δροσιά και διακοπές, ενισχύεται από χρόνο σε χρόνο.

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Οταν μουσκεύεις στον ιδρώτα, οι άλλες χώρες μακριά από την μεσογειακή ζώνη μοιάζουν όνειρο. Στη γαλλική πλατφόρμα Hotels.com, για παράδειγμα, οι αναζητήσεις για την Κοπεγχάγη αυξήθηκαν φέτος κατά 246% μετά τον πρώτο καύσωνα του Μαΐου και για το Δουβλίνο κατά 151%.

Διατηρεί τα πρωτεία η νότια Ευρώπη

Η ίδια τάση παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Fora Travel, αμερικανικής start-up που ειδικεύεται στα ταξίδια, στο Οσλο καταγράφηκε αύξηση των κρατήσεων ξενοδοχείων κατά 154%, στο Ελσίνκι 124%, ενώ από την τάση αυτή φαίνεται ότι θα επωφεληθούν η Αλάσκα και η Παταγωνία, λέει η Jonna Robertson, ιδρυτής της Coolcation Adventures.

Η τάση μπορεί όμως να μεταβάλει την γεωγραφία του παγκόσμιου τουρισμού; Διότι η νότια Ευρώπη, φθηνότερη από τη βόρεια, διατηρεί τα πρωτεία στους τουριστικούς προορισμούς.

«Ολες οι χώρες της Ευρώπης κατέγραψαν αύξηση τουριστικών αφίξεων και δεν υπάρχει καμία άλλη ορατή τάση που να συνδέεται με τη ζέστη», λέει ο σουηδός καθηγητής Stefan Gossling, ειδικός στον Τουρισμό.

«Η θερμοκρασία είναι ένας παράγοντας που οι άνθρωποι υπολογίζουν όταν φεύγουν διακοπές. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες. Η Ιταλία δεν είναι Δανία με όρους πολιτισμού, περιβάλλοντος και τιμών. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα προορισμό όταν έχουν εκδηλώσει μία προτίμηση.

Ο νορβηγικός οργανισμός τουρισμού το επιβεβαιώνει: «Οι πρόσφατες έρευνές μας στους επισκέπτες δείχνουν ότι περίπου ένα ξένος τουρίστας στους πέντε θεωρεί ότι οι δροσερές καλοκαιρινές θερμοκρασίες περιλαμβάνονται στους λόγους για τους οποίους επέλεξαν την Νορβηγία...Το κλίμα είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις» και αυτοί είναι η ασφάλεια, η φύση, η προσβασιμότητα, οι αεροπορικές συνδέσεις, η συναλλαγματική ισοτιμία...».

Αλλωστε οι αριθμοί συνεχίζουν να δείχνουν την αμετάβλητη αξία των θερμών χωρών. Για την Ελλάδα για παράδειγμα το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά από άποψη επισκεπτών, όπως και για την Ισπανία.

Για την Ισπανία, οι δαπάνες των τουριστών, ισπανών και ξένων, αυξήθηκαν κατά περισσότερο του 8% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού Exceltur.

Η Jonna Robertson της Coolcation Adventures προβλέπει ως ενδεχόμενη τάση μία εποχική αναδιανομή επισκεπτών και προορισμών με την επιλογή των θερμότερων χωρών για την άνοιξη ή το φθινόπωρο για την αποφυγή του υπερτουρισμού και των εξαντλητικών θερμοκρασιών.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ