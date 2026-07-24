Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει τη συνολική πρόταση του σχηματισμού για την ανασυγκρότηση των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), σε ειδική πολιτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει τη συνολική πρόταση του σχηματισμού για την ανασυγκρότηση των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 12:00 με την εισαγωγική ομιλία του γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις 12:30 είναι προγραμματισμένη η κεντρική πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα λάβουν τα στελέχη του κόμματος για την εξειδίκευση των προτάσεων:

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Ο Γιώργος Ιωακειμίδης, Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.Α.Σ., και η Μαρία Καμμά, Δήμαρχος Τήλου και αναπληρώτρια Τομεάρχισσα Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εξειδικευμένες θέσεις του κόμματος για τη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση και τις νησιωτικές πολιτικές.