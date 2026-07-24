Η κ. Δούρου ξεκίνησε την παρέμβασή αναφερόμενη στην απουσία της από της δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα «δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη της ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κ. Δούρου ξεκίνησε την παρέμβασή αναφερόμενη στην απουσία της από της δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα «δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της Ιστορίας».

Πολιτικές σκοπιμότητες

Η κ. Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση για την αναθεώρηση με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, αναφερόμενη στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Novartis, στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προσαρμόσει το Σύνταγμα στις πολιτικές της σκοπιμότητες.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να ενισχύει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη δημόσια παιδεία και τα δημόσια αγαθά. «Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε οι πολίτες σας έχουν εμπιστοσύνη», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το Σύνταγμα απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.