Τον τόνο έδωσαν οι Κ.Χατζηδάκης, Γιώργος Φλωρίδης και ο Π.Μαρινάκης, οι οποίοι έκλεισαν χωρίς πολλά, πολλά την «πόρτα» στα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Μεσσήνιο.

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά δέκα κυβερνητικά στελέχη παραχώρησαν, χθες, συνεντεύξεις σε Μέσα Ενημέρωσης. Ξεκινάμε με τους υπουργούς.

Ο Γιώργος Φλωρίδης μίλησε στα «Παραπολιτικά 90,1», ο Κωστής Χατζηδάκης στον «Σκάι», η Νίκη Κεραμέως στον «Alpha 9,89», η Σοφία Ζαχαράκη και η Όλγα Κεφαλογιάννη στην ΕΡΤ και η Δόμνα Μιχαηλίδου στον «ΑΝΤ1».

Εκτός των έξι υπουργών, παρεμβάσεις πραγματοποίησαν τέσσερις υφυπουργοί. Ο Παύλος Μαρινάκης στον «Alpha 9,89» -που εντάξει, δουλειά του είναι-, ο Χάρης Θεοχάρης στο Mega, ο Κώστας Καραγκούνης στο Mega News και ο Γιώργος Κοντογεώργης στα «Παραπολιτικά 90,1».

Σε αυτούς δεν προσθέτουμε τις τετ α τετ συνεντεύξεις του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη στον «Σκάι» και του Κώστα Τσιάρα στην ΕΡΤ. Και ενδεχομένως να χάσαμε και κάποιους…

Φαίνεται, ότι χθες είχαμε μια κανονική κυβερνητική «καταιγίδα». Και καταλάβαμε ότι τον τόνο έδωσαν οι Κ.Χατζηδάκης, Γιώργος Φλωρίδης και φυσικά ο Π.Μαρινάκης, οι οποίοι έκλεισαν χωρίς πολλά, πολλά την «πόρτα» στα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά.

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Α.Γ.