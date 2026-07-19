Στο κύριο άρθρο της κάνει λόγο για πρόκληση του κοινού αισθήματος.

Για Αλαζονεία κατηγορεί το πολιτικό σύστημα (κατ' ουσίαν την κυβέρνηση) με αφορμή τη στάση της έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μια αλαζονική στάση που, όπως αναφέρει, «ως αποτέλεσμα έχει να προκαλεί σε μεγάλο βαθμό το κοινό αίσθημα».

Αναφέρει το κύριο άρθρο της «Καθημερινής της Κυριακής»:

«Υπήρξαν προφανώς διάφορες αστοχίες αλλά και κάποιες κραυγαλέες υπερβολές όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, σπιλώθηκαν αδικαιολόγητα δημόσια πρόσωπα. Είναι όμως και ταυτόχρονα σαφές το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον τρόπο που λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια είχε μετατραπεί σε κόμβο διαφθοράς και συναλλαγής με ευθύνη διαδοχικών κυβερνήσεων, εις βάρος όλων των νομοταγών αγροτών της χώρας. Οι επιθέσεις με στόχο τους εισαγγελείς από τη μία ή οι πανηγυρισμοί για την αρχειοθέτηση υποθέσεων από την άλλη, αποτυπώνουν μια αλαζονική άποψη του πολιτικού συστήματος, η οποία ως αποτέλεσμα έχει να προκαλεί σε μεγάλο βαθμό το κοινό αίσθημα».

Άδικο έχει; Ίσα-ίσα! Και μπράβο της.

Β.Σκ.