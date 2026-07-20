Ποια είναι η επίμαχη παρτίδα που ανακαλείται με εντολή ΕΟΦ - Τι πρόβλημα εντοπίστηκε.

Την ανάκληση της παρτίδας 202412 του Καλλυντικού προϊόντος ALOHA Nails & Cosmetics REPAIR GEL MILKY LILAC ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι η ανάκληση της παρτίδας ημιμόνιμου βερνικιού νυχιών υπαγορεύτηκε καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) η παρουσία του οποίου απαγορεύεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ΙΙ/1577 ΕΚ1223/2009.

Η εταιρεία ALOHA Nails & Cosmetics ως Υπεύθυνος Κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.