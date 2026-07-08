Τι να προσέξουν οι καταναλωτές – Οι κίνδυνοι από τα σκευάσματα που υπόσχονται θαύματα.

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με σκευάσματα που παρουσιάζονται και χορηγούνται παράνομα ως «συμπληρώματα διατροφής» υπό την ονομασία «Ενδοφλέβια Θεραπεία» (Intravenous Therapy – IV Vitamin/Nutrition Therapy).

Πρόκειται για ενέσιμα ή εγχυόμενα σκευάσματα, όπως οροί και drips, τα οποία περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα ή αντιοξειδωτικά και προωθούνται με ισχυρισμούς όπως «αποτοξίνωση», «αντιγήρανση», «απώλεια βάρους», «τόνωση», «ανοσοενίσχυση» και «αντιοξειδωτική θεραπεία».

Ο ΕΟΦ ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν αποτελούν συμπληρώματα διατροφής, καθώς τα συμπληρώματα έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη συμπλήρωση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από τη συνήθη διατροφή και χορηγούνται από το στόμα.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, ουσίες και υγρά που προορίζονται για ενδοφλέβια έγχυση υπόκεινται στη φαρμακευτική νομοθεσία και απαιτούν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου από την αρμόδια αρχή, μετά από αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι η παράνομη κυκλοφορία και χορήγηση τέτοιων σκευασμάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς πρόκειται για προϊόντα που δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των κανόνων καλής παραγωγής, ιδιαίτερα όσον αφορά τα στείρα ενέσιμα προϊόντα. Παράλληλα, η ενδοφλέβια χορήγησή τους μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις, αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις, τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές, καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες από μη αξιολογημένες ουσίες ή προσμείξεις.

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Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ακόμη ότι η χρήση τέτοιων προϊόντων αντί εγκεκριμένων φαρμάκων για υποτιθέμενες θεραπευτικές ιδιότητες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη κατάλληλη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Ο ΕΟΦ καλεί τους πολίτες να μην κάνουν χρήση ενέσιμων ή ενδοφλεβίως εγχυόμενων σκευασμάτων που παρουσιάζονται ως συμπληρώματα διατροφής και να ενημερώνουν τον Οργανισμό για τυχόν παράνομες πρακτικές. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όσοι εμπλέκονται στην παράνομη παραγωγή, κυκλοφορία, προώθηση ή χορήγηση τέτοιων προϊόντων υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.