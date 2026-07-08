Στη νοτιοανατολική Γαλλία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Μονπελιέ και την Περπινιάν καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές τιμές για τον μήνα Ιούλιο.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, την ώρα που οι πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μάχη με πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό, με τις φωτιές να ξεσπούν νωρίτερα και να αφήνουν πίσω τους «διπλάσιες» καταστροφές σε σχέση με πέρυσι.

Μέσα στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, περίπου 78.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν παραδοθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis). Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ τις συνολικές καμένες εκτάσεις που καταγράφηκαν στη χώρα σε όλη τη διάρκεια του Ιουλίου του 2025, οι οποίες ανέρχονται στις 40.000.

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Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο κατάσβεσης, ενώ ένας 22χρονος εθελοντής έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις.

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Συναγερμός λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

Ο καύσωνας έχει επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, με 67 διαμερίσματα να βρίσκονται σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης. Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France εκτιμά ότι το έντονο και παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί πιθανότατα μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Στη νοτιοανατολική Γαλλία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Μονπελιέ και την Περπινιάν καταγράφηκαν ιστορικά υψηλές τιμές για τον μήνα Ιούλιο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,7 βαθμούς.

{https://x.com/ShanghaiEye/status/2074253453187265002}

Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίζεται ήδη από διαδοχικά επεισόδια ακραίας ζέστης. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, μετά το πρώιμο θερμό επεισόδιο στα τέλη Μαΐου και το νέο κύμα ζέστης του Ιουνίου. Οι επιστήμονες συνδέουν τη συχνότερη εμφάνιση τέτοιων φαινομένων με την κλιματική αλλαγή.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και τις μετακινήσεις, καθώς η SNCF ανακοίνωσε ακυρώσεις δρομολογίων λόγω προβλημάτων που προκαλεί η ζέστη στις ηλεκτροφόρες γραμμές του σιδηροδρομικού δικτύου.

{https://x.com/foxweather/status/2074433249749991714}

Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την προστασία εργαζομένων που εκτίθενται σε ακραίες συνθήκες. Οι εταιρείες διανομής φαγητού Uber Eats και Deliveroo ανακοίνωσαν ότι σε περιοχές όπου θα ενεργοποιηθεί κόκκινος συναγερμός, οι διανομείς δεν θα πραγματοποιούν εργασίες κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Έλληνες πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

21 πυροσβέστες επτά ομάδων της ΕΜΟΔΕ βρίσκονται στη νότια Γαλλία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, οι Έλληνες δασοκομάντος επιχειρούν στην μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Καρλανκάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074875099790938203}