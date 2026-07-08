Η Γιώτα Τσιμπρικίδου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς».

Για την μητρότητα, τη σχέση της με τον σύζυγό της και την επιστροφή στις επαγγελματικές της δραστηριότητες μίλησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς».

Η ραδιοφωνική παραγωγός πριν από περίπου δύο μήνες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι και με αφορμή αυτό μίλησε για τους πρώτους μήνες μαζί της.

Όπως εξήγησε υπάρχουν ακόμη δυσκολίες που προσπαθεί να αντιμετωπίσει, καθώς μέχρι στιγμής δεν είναι εύκολο να κατανοήσει το κλάμα του μωρού: «Με δυσκολεύει το ότι στους δυο μήνες δεν ξέρεις ακόμα γιατί κλαίει, δεν έχεις καταλάβει ακόμη ακριβώς τις διαφορές του κλάματος. Τώρα περνάμε τους κολικούς… Χαιρετίσματα σε όλους τους γονείς που έχουν μωρά με κολικούς και στη γειτονιά που ακούει τα μωρά. Νομίζω κάτι μαγικό γίνεται και μετά τα βρίσκεις. Σήμερα μου χάρισε τέσσερις συνεχόμενες ώρες ύπνου και ήρθα φρέσκια. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια, είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχουν η γιαγιά με τον παππού», εξήγησε αρχικά η ραδιοφωνική παραγωγός.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι αναμένεται να επιστρέψει στις επαγγελματικές δραστηριότητες στις 31 Αυγούστου: «Έχω ήδη ξεκινήσει τις εκφωνήσεις, αλλά σκέφτομαι ότι είναι πολύ κοντά το 31 Αυγούστου που ξεκινάω τα πάντα, νιώθω ότι είναι πολύς ο χρόνος».

«Καμία μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη, είναι φοβερό αυτό. Δεν πήρα κιλά στην εγκυμοσύνη… Που δεν σημαίνει τίποτα… Εγώ, μέχρι τελευταία μέρα έκανα εμετούς. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της και τον τρόπο με τον οποίο έχουν ενωθεί μετά τον ερχομό της κόρης τους, ενώ με αφορμή αυτό, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της.

Η συγκινητική αναφορά στην απώλεια του πατέρα της

Όπως εξήγησε, έχασε τον μπαμπά της σε ηλικία 15 ετών, ωστόσο μέχρι τότε ήταν πολύ δεμένη μαζί του, κάτι που εύχεται και για την κόρη της:

«Ο μπαμπάς είναι ο πρώτος άντρας της ζωή των κοριτσιών… Σκέφτομαι εμένα με τον μπαμπά μου, εκεί στην εφηβεία, στα 15 χρόνια που τον έζησα, γιατί έφυγε όταν ήμουν 15 και θυμάμαι ότι μέχρι και την εφηβεία μου, ήμουν σαν μαϊμουδάκι σκαρφαλωμένη πάνω του. Του τα έκανα μέχρι το τέλος αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ αν δω την κόρη μου να έχει αυτή την αδυναμία στον μπαμπά της… Θα το χαρώ και θα το τροφοδοτώ».

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