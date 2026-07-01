Φόβοι ότι η σορός του ανήλικου παιδιού βρέθηκε μέσα στο σπίτι του. Νέες αναζοπυρώσεις της φωτιάς στη Λητή Θεσσαλονίκης.

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης πίσω από ξενοδοχείο στην περιοχή του Δερβενίου, ενώ λόγω των ισχυρών νοτίων ανέμων προχώρησε ταχύτατα προς τον οικισμό Λητή Ωραιοκάστρου.

Το πύρινο μέτωπο έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις και η σορός του 65χρονου πατέρα βρέθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντός της δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή. Στη μάχη έπεσαν από την πρώτη στιγμή, 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και Εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχείρησαν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Μάλιστα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 15:40 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή και το δεύτερο στις 16:40 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Λητή προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής.

Ωστόσο το μέγεθος της τραγωδίας δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί. Η γυναίκα του άτυχου άνδρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στα χέρια και στο στήθος, ενώ αργά το βράδυ στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκε απανθρακωμένο ένα ακόμη άτομο και εκφράζονται φόβοι ότι είναι το μόλις 12 ετών παιδί τους.

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Όπως μεταδίδει το parallaximag.gr, στο χωριό της Λητής υπάρχει και αναζωπύρωση της φωτιάς. Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30, πίσω από ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Δερβενίου και λόγω των νοτίων ανέμων προχώρησε γρήγορα προς τη Λητή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη. Στο πύρινο μέτωπο κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

Εικόνες από Λητή και Δερβένι

Στο voria.gr μίλησαν κάτοικοι της Λητής, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το δάσος και βρίσκεται μια ανάσα από τα κοιμητήρια. Εκεί έκαψε ένα αναψυκτήριο και κατευθύνεται προς τις πηγές», τόνισε ο ιερέας του χωριού.

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Σύμφωνα με τον πρόεδρο κοινότητας Λητής, η φωτιά ξεκίνησε από το ξενοδοχείο «Λεωνίδας» στο Δερβένι.

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