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Ακόμα ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί.

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (14/08) οι Αρχές στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής για την επίθεση σε βάρος του τηλεοπτικού συνεργείου του MEGA και της δημοσιογράφου Μαρία Γουγουτσά, που κάλυπταν τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα τρίτο άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.