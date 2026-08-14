Την βουλγάρικη ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ με φόντο την είσοδό του στο League Phase του Europa League.
Η ΤΣΣΚΑ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον 3ο προκριματικό γύρο και στον δρόμο της θα βρει την ομάδα του Χρήστου Κόντη, η οποία κατέκτησε πριν δύο μέρες το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.
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Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμαμτισμένη μία εβδομάδα μετά στη Σόφια.
Σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν καταφέρει να ξεπεράσει των εμπόδιο των Βούλγαρων, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο League Phase του Conference League.