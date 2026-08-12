«Σεφτέ» στη χρυσή βίβλο του Super Cup έκανε ο ΟΦΗ.

Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε ο ΟΦΗ το βράδυ της Τετάρτης (12/08) επικρατώντας της ΑΕΚ με σκορ 5-4 στη διαδικασία των πέναλντι.

Οι Κρήτες έβαψαν ασπρόμαυρο τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τους πανηγυρισμούς τόσο των παικτών του Χρήστου Κόντη όσο και των χιλιάδων φιλάθλων του ΟΦΗ στις κερκίδες του Παγκρήτιου να είναι έκδηλοι.

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Σε μία πολύ όμορφη εικόνα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα του ΟΦΗ, ενώ ήταν παρών καθ΄όλη τη διάρκεια της απονομής.

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Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης στο 38ο λεπτό με τον Γιόβιτς. Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και με τα γκολ των Ανδρούτσο (69΄) και Κωστούλα (76΄) ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση.

Στο 90+7 ο Ζίνι έφερε το ματς στα ίσια, στέλνοντας τον τελικό στα πέναλντι.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» πρωταγωνιστής για τους Κρήτες ήταν ο Χριστογεώργος, ο οποίος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργκα.

Τρεις μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ προσθέτει στη συλλογή του και το Super Cup και πλέον στρέφει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πέμπτη 20/08) με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.