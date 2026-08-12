Η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας για εταιρεία που συνδέεται με τον Τραμπ.

Δεν θα προχωρήσει η αμφιλεγόμενη ερευνητική γεώτρηση στην ανατολική πλευρά της Γροιλανδία, κατά τη διάρκεια του χειμώνα για διαδικαστικούς λόγους, σε αντίθεση με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η πετρελαϊκή εταιρία που είναι επικεφαλής του έργου.

Την ανακοίνωση έκανε την Τετάρτη η κυβέρνηση όπου δήλωσε πως «η απαραίτητη διοικητική διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις δεν θα μπορούν επομένως να εκδοθούν πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της γεώτρησης».

Ούτε οι προπαρασκευαστικές εργασίες μπορούν να αρχίσουν, πρόσθεσε η κυβέρνηση, καθώς οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και κοινωνικές μελέτες δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί. Η κυβέρνηση ζήτησε επίσης από την εταιρία να προσαρμόσει τον σχεδιασμό της και να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμά της.

«Οι εταίροι επεξεργάζονται στο εξής ένα χρονοδιάγραμμα-στόχο για να λάβουν άδειες τον χειμώνα 2027 - 2028», αντέδρασε η Greenland Energyσε ανακοίνωσή της και σημείωσε πως «θεωρεί αυτήν την πρόσθετη περίοδο εξέτασης ως ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση του σχεδιασμού του έργου και βελτιστοποίηση των αναγκών σε υλικοτεχνικό επίπεδο και σε υποδομές».

Το έργο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, το οποίο θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περιοχή που ονομάζεται Νούναπ Κέκα (Jameson Land). Το πιο κοντινό χωριό, το Ιτοκορτουρμίιτ, έχει περίπου 300 κατοίκους και στο αεροδρόμιό του έχει αποθηκευτεί ο εξοπλισμός προετοιμασίας, η άφιξη του οποίου προκάλεσε σκάνδαλο καθώς η αμερικανική εταιρία Greenland Energy δεν είχε τις κατάλληλες άδειες.

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Η εταιρία έκτοτε έχει ζητήσει συγνώμη αλλά οι αποκαλύψεις αυτές εξόργισαν τους Γροιλανδούς σε μια χρονική στιγμή που ο Τραμπ συνεχίζει να θέλει να ελέγξει ή να αγοράσει όπως έχει πει κατά καρούς το νησί.