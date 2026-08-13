Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Παρί Σεν Ζερμέν ο Ντεζιρέ Ντουέ.

Την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του UEFA Super Cup πανηγύρισε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της κατόχου του Europa League, Άστον Βίλα, στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.

Οι Γάλλοι πήραν το προβάδισμα με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, είδαν την Άστον Βίλα να ισοφαρίζει λίγο πριν από την ανάπαυλα, όμως ο Ντεζιρέ Ντουέ έδωσε ξανά τη λύση στο δεύτερο ημίχρονο, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση

Η Παρί ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 20ό λεπτό. Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια κινήθηκε στην περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι και με εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Μπιζότ για το 1-0.

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Οι Άγγλοι, ωστόσο, δεν επηρεάστηκαν από το γκολ και σταδιακά άρχισαν να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Σαφόνοφ.

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Η πίεση της Άστον Βίλα απέφερε καρπούς στο 45ο λεπτό, όταν ο Μάντζο έφερε το παιχνίδι στα ίσα, γράφοντας το 1-1.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ είχε προηγουμένως χάσει σημαντικές ευκαιρίες, όμως κατάφερε τελικά να βρει το γκολ λίγο πριν από την ανάπαυλα και να πάει στα αποδυτήρια με νέο μομέντουμ.

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Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί ανέβασε την απόδοσή της και στο 62ο λεπτό πήρε ξανά το προβάδισμα.

Ο Ντεζιρέ Ντουέ εκμεταλλεύτηκε την κίνηση στην πλάτη της άμυνας της Άστον Βίλα, μπήκε στην περιοχή και με αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Το γκολ εξετάστηκε από το VAR για πιθανό οφσάιντ, όμως τελικά μέτρησε.

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Ο νεαρός Γάλλος αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς είχε συμμετοχή και στο πρώτο γκολ της Παρί, καταγράφοντας γκολ και ασίστ στον τελικό.

Η Άστον Βίλα προσπάθησε μέχρι το τέλος να βρει την ισοφάριση. Στο 63ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά, όμως ο Σαφόνοφ σταμάτησε εντυπωσιακά το σουτ του Χέμινγκς.

Παρά την πίεση των Άγγλων στα τελευταία λεπτά, η Παρί άντεξε και κράτησε το 2-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι ενδεκάδες

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ, Ακλιούς, Κβαρατσχέλια

Άστον Βίλα: Μπιζότ, Κας, Λίντελεφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Καμαρά, Ζοάο Γκόμες, Χάμινγκς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Μάντζο