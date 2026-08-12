Το δεύτερο συνεχόμενο Super Cup θα διεκδικήσει απόψε η Παρί, με την Άστον Βίλα να θέλει να κάνει την έκπληξη.

Τα γιορτινά του έχει φορέσει το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, καθώς το βράδυ της Τρίτης (12/08) θα φιλοξενήσει τον τελικό του Uefa Super Cup ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους και να πανηγυρίσουν ξανά την κατάκτηση του τροπαίου, διευρύνοντας παράλληλα τη συλλογή των τίτλων τους.

Από την άλλη, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ καλείται να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Η μεγάλη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στη Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00. Ο τελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA και το Cosmote Sport 1.