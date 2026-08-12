ΑΕΚ και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το φετινό Super Cup.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Superbet Super Cup, θα διεκδικήσουν στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου το βράδυ της Τετάρτης (12/08) ΑΕΚ και ΟΦΗ.

Οι δύο ομάδες, πέρα από την κατάκτηση του τίτλου στην αρχή της σεζόν που δίνει ψυχολογικό advantage ενόψει της συνέχειας, βλέπουν τη σημερινή αναμέτρηση ως τεστ για τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις την ερχόμενη εβδομάδα.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στις 18 Αυγούστου την Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία για την πρώτη αναμέτρηση των play off του Champions League, ενώ ο κυπελλούχος ΟΦΗ κοντράρεται στις 20 Αυγούστου με την βουλγάρικη επίσης ΤΣΣΚΑ Σόφιας με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.