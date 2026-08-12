Διαβάστε αναλυτικά το εξώδικο του Μανώλη Χριστοδουλάκη στην εφημερίδα.

Εξώδικο στην εφημερίδα «Δημοκρατία» γα δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του "δελφίνου" του ΠΑΣΟΚ Μ. Χριστοδουλάκη- μείζον πολιτική και ηθικό θέμα» απέστιλε το μέλος του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου, ούτε άμεσο ούτε έμμεσο συνομιλητή τον βούρκο, και όσους κυλιούνται από συνήθεια ή ανάγκη στις λάσπες και τους βάλτους», απάντησε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σε ανάρτησή του στα social media πριν ξεκινήσει διαδικτυακός πόλεμος με αφορμή αναρτήσεις του Παύλου Πολάκηοπου επικαλείται το εν λόγω δημοσιευμα.

Σε ανάρτησή ο Μανώλης Χριστοδουλάκης αναφέρει «Εξώδικο στη «Δημοκρατία» και μετά ο λόγος στη δικαιοσύνη. Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» και απαραθετει το εξώδικο.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1615207586835460&id=100050387024402&mibextid=wwXIfr&rdid=B6IOB88NW0Kz7fh2}

Στο εξώδικο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κάνει λόγο για ανακρίβεις, «ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς που δημοσιεύτηκαν, (όπου) γίνεται ευθέως λόγος για δήθεν οικονομική εξάρτηση της οικογένειάς μου από την κυβερνώσα πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω δημοσιεύματ παρουσιάζουν τις δημόσιες συμβάσεις στις οποίες συμμετέχει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «DATAMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως δήθεν παράνομες, με αναφορές επιπρόσθετα και σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ένας «πιο νόμιμος» τρόπος για τις απευθείας αναθέσεις, ενώ επιπλέον σημειώνεται ευθέως ότι δεν πρόκειται πάντοτε για νόμιμο τρόπο ανάθεσης, αλλά αυτό εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο ενεργοποιείται η διαδικασία. Ωστόσο, οι ανωτέρω αναφορές δίνουν ευθέως την εντύπωση ότι η ως άνω εταιρία δήθεν συμμετέχει σε παράνομες δημόσιες συμβάσεις».

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