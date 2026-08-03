«Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. Η συκοφαντία όμως δεν αποτελεί δημοσιογραφία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Εξώδικη δήλωση απέστειλε το περασμένο Σάββατο (2/8) ο Μανώλης Χριστοδουλάκης προς την ιστοσελίδα radar.gr και τους υπευθύνους της, με αφορμή κατασκευασμένο και ψευδές, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δημοσίευμα.

«Το δημοσίευμα περιείχε, ως δήθεν πραγματικά γεγονότα, απολύτως ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς περί δήθεν συμμετοχής του Μανώλη Χριστοδουλάκη σε «μυστικό δείπνο» με την Άννα Διαμαντοπούλου και υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα, με αντικείμενο πολιτικές διαβουλεύσεις για μετεκλογικές συνεργασίες και τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απαντά δημόσια και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία», το οποίο αναπαράγει αντίστοιχο κατασκευασμένο αφήγημα.

Ο κ. Χριστοδουλάκης διαψεύδει κατηγορηματικά το σύνολο των ισχυρισμών.

Όπως αναφέρει στην εξώδικη δήλωσή του, ουδέποτε συμμετείχε σε τέτοια συνάντηση ή δείπνο, ουδέποτε έγιναν οι συνομιλίες που του αποδίδονται και ουδέποτε εξέφρασε τις πολιτικές θέσεις που περιγράφονται στο δημοσίευμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδείς, ανυπόστατοι και κατασκευασμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην εξώδικη δήλωσή του προς το radar.gr υπογραμμίζει ότι το δημοσίευμα δεν περιορίστηκε σε πολιτική εκτίμηση ή αξιολογική κρίση, αλλά απέδωσε στον ίδιο συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά και συμμετοχή σε δήθεν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι λειτουργεί πίσω από τις συλλογικές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ουδέποτε ζητήθηκε η άποψή του πριν από τη δημοσίευση, ώστε να διασταυρωθούν οι ιδιαίτερα σοβαροί ισχυρισμοί που διατυπώνονταν σε βάρος του.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι, όπως αναφέρει, ότι το δημοσίευμα αποσύρθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα, χωρίς δημόσια εξήγηση, χωρίς ανάκληση των ισχυρισμών και χωρίς αποκατάσταση της προσβολής.

Ο κ. Χριστοδουλάκης, αναφερόμενος και στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας “Εστίας” τονίζει ότι αυτό που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων, η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών χωρίς τεκμηρίωση και, ακόμη περισσότερο, η χρήση εικόνων που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προσδοθεί αληθοφάνεια σε ένα ψευδές αφήγημα.

Υπογραμμίζει, δε, ότι η ουσία για τον ίδιο δεν βρίσκεται μόνο στην προσωπική στοχοποίηση, αλλά στην ευρύτερη προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής του αυτονομίας και επισημαίνει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που επιχειρεί να πλήξει «την αυτονομία, την αξιοπιστία και την προοπτική της παράταξής μας μέσα από κατασκευασμένα σενάρια και πολιτική μυθοπλασία».

Δείτε αναλυτικά τις τοποθετήσεις παρακάτω:

«Κομμένα τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία, σε βάρος του προσώπου μου αλλά και του ΠΑΣΟΚ συνολικά.

Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. Η συκοφαντία όμως δεν αποτελεί δημοσιογραφία.

Η κατασκευή ανύπαρκτων πραγματικών περιστατικών με σκοπό την πολιτική απαξίωση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου αλλά κατάχρηση αυτής.

Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση ότι οι προσπάθειες πολιτικής στοχοποίησης και σπίλωσης της προσωπικότητάς μου δεν πρόκειται να ανακόψουν τη δημόσια δράση μου.

Θα συνεχίσω με συνέπεια και αποφασιστικότητα να αγωνίζομαι για τους πολίτες, για την προστασία των θεσμών, για τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή και για την ανασύνταξη μιας μεγάλης, αυτόνομης και ισχυρής δημοκρατικής παράταξης.

Όσοι επιχειρούν να υποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τη συκοφαντία θα με βρίσκουν απέναντί τους, με όλα τα μέσα που παρέχει η έννομη τάξη σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία.

Η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση θα αφορά και οποιονδήποτε επιχειρήσει να αναπαράγει αντίστοιχους ψευδείς ισχυρισμούς».

«Η πολιτική αλλαγή δεν είναι προϊόν συκοφαντίας και τεχνητής νοημοσύνης»

«Στη δημοκρατία μας έχουμε κερδίσει το δικαίωμα μας να συμφωνούμε και να διαφωνούμε πολιτικά. Να κουβεντιάζουμε «ήσυχα και απλά» ακόμα και όταν ασκούμε σκληρή κριτική. Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να αντιπαρατιθέμεθα με επιχειρήματα.

Αυτό είναι η ουσία του δημόσιου διαλόγου.

Εκείνο όμως που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων, η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση και, ακόμη χειρότερα, η χρήση εικόνων που αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης για να προσδώσουν δήθεν αληθοφάνεια σε ένα ψευδές αφήγημα.

Όταν, μάλιστα, αυτή την πρακτική την υιοθετεί μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες της χώρας, η δημοσιογραφική εκτροπή είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Αυτό ακριβώς επέλεξε δυστυχώς να κάνει η εφημερίδα «Εστία», δημοσιεύοντας πρωτοσέλιδο με το οποίο εμφανίζει δήθεν «μυστικό δείπνο» μεταξύ εμού, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Γιώργου Γεραπετρίτη, με αντικείμενο ανύπαρκτες μετεκλογικές συνεννοήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Ένα δημοσίευμα που είναι απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό, αντίθετο με τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύω και προσωπικά, αλλά και ο πολιτικός μου χώρος, και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι δια γυμνού οφθαλμού προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Το ζήτημα, όμως για μένα δεν ήταν ποτέ η προσωπική μου στοχοποίηση.

Είναι η συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, της μόνης πολιτικής δύναμης που μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Μια προσπάθεια που επιχειρεί να πλήξει την αυτονομία, την αξιοπιστία και την προοπτική της παράταξης μας μέσα από κατασκευασμένα σενάρια και πολιτική μυθοπλασία.

Ο καθένας από εμάς είναι περαστικός στην σύντομη πολιτική του διαδρομή. Αυτό που δεν είναι ανεκτό, είναι το ΠΑΣΟΚ να επιχειρείται να γίνει βορρά στις συμπληγάδες παράλληλων συμφερόντων που τελικά συνηγορούν στη διαιώνιση της πολιτικής στασιμότητας στη χώρα.

Όσοι αναζητούν συγχωροχάρτια και άφεση αμαρτιών να ψάξουν αλλού.

Εμείς δεν παίζουμε ούτε με την αλήθεια, ούτε με την ηθική, και κυρίως ούτε με την προοπτική της πολιτικής αλλαγής στον τόπο, την οποία μπορεί να εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ».