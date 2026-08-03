Μπαράζ πιέσεων δέχεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο με αφορμή το FIFA Forward Enterprise.

Τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται να αναζητά ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του μετά την αμφιλεγόμενη πρόταση του για την παραχώρηση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, ο Ινφαντίνο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε μία απόπειρά του να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη και να ενισχύσει τη θέση του στην ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι η επικοινωνία Ρούμπιο - Ινφαντίνο είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας (03/08). Επίσημα, το θέμα της συζήτησης έχει παρουσιαστεί ο ρόλος του ποδοσφαίρου ως «εργαλείο ήπιας ισχύος» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο άνθρωποι που γνωρίζουν τις κινήσεις του προέδρου της FIFA υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η διατήρηση της θέσης του.

«Ήθελε να μιλήσει με τον υπουργό για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μορφή διπλωματικής επιρροής για την Αμερική. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για προσπάθεια προστασίας της θέσης του», ανέφερε μία από τις πηγές.

Το σχέδιο που προκάλεσε αναταραχή στη FIFA

Η προσπάθεια του Ινφαντίνο να δημιουργήσει μια νέα εμπορική δομή με την ονομασία FIFA Forward Enterprise προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

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Η νέα εταιρεία θα αναλάμβανε τη διαχείριση σημαντικών εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA, όπως τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι χορηγίες, οι άδειες εκμετάλλευσης και τα εισιτήρια.

Στο σχέδιο προβλεπόταν η συμμετοχή της επενδυτικής εταιρείας Thrive Capital, που ανήκει στον Τζος Κούσνερ, αδελφό του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Η εταιρεία φέρεται να ήταν έτοιμη να αποκτήσει ποσοστό 20% της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας έναντι ποσού που ξεπερνούσε τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η πρόταση προκάλεσε παγκόσμιες αντιδράσεις, καθώς αρκετές ομοσπονδίες υποστήριξαν ότι πληροφορήθηκαν τις εξελίξεις από τα δημοσιεύματα και όχι από την ίδια τη FIFA.

Εσωτερική κρίση και απειλή απομόνωσης

Η αναταραχή έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη αμφισβήτηση της ηγεσίας του Ινφαντίνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένα στελέχη της FIFA εξετάζουν κινήσεις για την απομάκρυνσή του από την προεδρία, σε μια προσπάθεια που έχει χαρακτηριστεί ανεπίσημα ως «Project Kill The Monster».

Ο επικεφαλής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «παραπλανημένος» από τις ενέργειες του προέδρου της ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις μυστικές συζητήσεις.

Παράλληλα, η UEFA φέρεται να έχει προχωρήσει σε ομόφωνη απόφαση για μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων και παικτών στη διοργάνωση, μεταξύ των οποίων η Γαλλία του Κίλιαν Εμπαπέ και η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία.