Ο Ινφαντίνο προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση του, αναζητώντας δημόσιες δηλώσεις στήριξης κυρίως από ομοσπονδίες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής.

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) ετοιμάζεται να αποσύρει την υποστήριξή της προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Η Ουαλία ήταν η πρώτη ποδοσφαιρική ομοσπονδία που απέσυρε επίσημα τη στήριξή της για την επανεκλογή του Ινφαντίνο και ακολουθεί η Αγγλία.

Σύμφωνα με το SkyNews, η FA πρόκειται να αποστείλει επιστολή στον Ινφαντίνο με την οποία θα ανακαλεί προηγούμενη δήλωση στήριξης για την επανεκλογή του, μια κίνηση που αποτελεί ένδειξη της συντονισμένης προσπάθειας της Ευρώπης να τον απομακρύνει από το αξίωμά του όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση της Ουαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να να αποσύρει επίσημα τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της FIFA.

Έπεται συνέχεια;

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, πολλές ακόμη επιστολές και ανακοινώσεις αναμένεται να ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, με στόχο να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στον Ινφαντίνο.

Μέχρι στιγμής, ο Ινφαντίνο δεν έχει δείξει πρόθεση να παραιτηθεί υπό το βάρος της κατακραυγής με αφορμή το σχέδιό του για πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές και προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση του ζητώντας στήριξη από τις ομοσπονδίες που εξακολουθούν να τον υποστηρίζουν, κυρίως στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

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Ακόμη κι αν καταφέρει να παραμείνει στη θέση του βραχυπρόθεσμα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον έναν αντίπαλο στις προεδρικές εκλογές της FIFA που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στο Μαρόκο.

Πρώτη έσυρε τον χορό η Ουαλία

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας ήταν η πρώτη εθνική ομοσπονδία που ανακοίνωσε επίσημα ότι αποσύρει την υποστήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA για την περίοδο 2027-2031.

Η Ουαλική Ομοσπονδία ανέφερε ότι οι πρόσφατες αποτυχίες στη διακυβέρνηση, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην ηγεσία, στις αξίες και στην επικοινωνία οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο Ινφαντίνο δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της για να παραμείνει επικεφαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η κίνηση της Ουαλίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τον πρόεδρο της FIFA, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια στην εξουσία. Η UEFA έχει καταγγείλει «μυστικά σχέδια με διαδικασίες εξπρές» που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου.

Ο Ινφαντίνο είχε λάβει περισσότερες από 200 επιστολές υποστήριξης από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, συμπεριλαμβανομένων 52 από τις 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.

Ωστόσο, μετά την κρίση με το σχέδιο πώλησης ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες άρχισαν να επανεξετάζουν της στάση τους.

Οι κινήσεις της UEFA

Η UEFA θέλει ο Ινφαντίνο να αναλάβει την ευθύνη για την απόφαση που προκάλεσε κρίση και εξετάζει διάφορες επιλογές, όπως:

τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης των οργάνων της FIFA,

την προσπάθεια εύρεσης κοινού υποψηφίου απέναντί του στις εκλογές,

την περαιτέρω απομόνωσή του μέσω αποσύρσεων υποστήριξης.

Ο ίδιος ο Ινφαντίνο προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση του, αναζητώντας δημόσιες δηλώσεις στήριξης κυρίως από ομοσπονδίες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής.

Πιθανοί διάδοχοι

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν συζητηθεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ινφαντίνο είναι:

ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί,

ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC), Σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραχίμ Αλ Χαλίφα,

ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF), Βίκτορ Μονταλιάνι

ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν έχει μέχρι στιγμής δηλώσει επίσημα ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA.

Η κατάσταση παραμένει ανοιχτή, με τον Ινφαντίνο να βρίσκεται υπό έντονη πίεση.

Με πληροφορίες από SkyNews