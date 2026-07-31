Κάθε ομοσπονδία-μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει την πρόταση και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του δικού της μέλλοντος, απαντά ο Ινφαντίνο στις επικρίσεις.

Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν τα σχέδια της FIFA. Η FIFA δήλωσε ότι θα προχωρήσει με τη διαδικασία διαβούλευσης για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τις υπόλοιπες διοργανώσεις της, αψηφώντας την έντονη αντίδραση της UEFA που ανακοίνωσε ότι τα μέλη της θα μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της διεθνούς ομοσπονδίας.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ιδρύσει θυγατρική εταιρεία αξίας 20 δισ. δολαρίων (17 δισ. ευρώ), η οποία θα διαχειρίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις άλλες διοργανώσεις της, προσφέροντας σε εξωτερικούς επενδυτές μερίδια έως και 20%.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η FIFA θα δημιουργήσει τη FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία θα έχει την επίβλεψη των εμπορικών δραστηριοτήτων και της διοργάνωσης των αγώνων.

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Η πρόταση προκάλεσε έντονες επικρίσεις από τις περιφερειακές συνομοσπονδίες, οι οποίες δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από το σχέδιο προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών στο ποδόσφαιρο.

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Ούτε βήμα πίσω η FIFA

«Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης διαταράχθηκε από ανακριβή δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Θα προχωρήσουμε κανονικά στη διαβούλευση, ώστε κάθε μέλος-ομοσπονδία (Member Association - MA) να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει βασιζόμενο στα πραγματικά δεδομένα», ανέφερε η FIFA σε σημερινή ανακοίνωσή της.

Η UEFA, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, η οποία κατηγόρησε τη FIFA ότι «βγάζει προς πώληση την ψυχή του αθλήματος», ψήφισε χθες μαζί με τις 55 ομοσπονδίες - μέλη της υπέρ του μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της διεθνούς ομοσπονδίας.

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Προσπάθεια διχασμού: «Κάθε ομοσπονδία να αποφασίσει μόνη της»

«Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι που η FIFA θα εξέταζε ποτέ», ανέφερε η FIFA.

«Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την αντίθεσή τους και να ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις, όμως κανένας φορέας δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες-μέλη (MAs) σε όλο τον κόσμο.

»Κάθε ομοσπονδία-μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει την πρόταση και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του δικού της μέλλοντος. Αυτές είναι οι δημοκρατικές αρχές της FIFA», πρόσθεσε.

Στην αναμονή η οικογένεια Τραμπ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στο σχέδιο, ενώ επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τη Thrive Eternal, που ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ - αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - βρίσκεται σε αναμονή για να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στη νέα εταιρεία.

Ωστόσο, οι υποσχέσεις για σημαντικά οικονομικά οφέλη προς τις εθνικές ομοσπονδίες, εφόσον προχωρήσει η FFE, δύσκολα θα υλοποιηθούν εάν τα Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών και γυναικών διεξάγονταν χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών, ακόμη κι αν ο κ. Ινφαντίνο εξασφάλιζε την απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της FFE.

Ένα ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ θα επηρέαζε αρχικά το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σημαντικότερη διοργάνωση της FIFA είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στη Βραζιλία το επόμενο καλοκαίρι, με τους προκριματικούς αγώνες να έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Ο κ. Ινφαντίνο έχει δηλώσει ότι η FFE θα συμβάλει στην «εκτόξευση» της ανάπτυξης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ η FIFA επιμένει ότι θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο και την πλήρη ιδιοκτησία της νέας εταιρείας.

Ο Ινφαντίνο έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις στενές σχέσεις του με τον Τραμπ πριν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι οποίες κορυφώθηκαν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη και πέτυχε την ανατροπή της τιμωρίας του Φολάριν Μπάλογκαν για τον αγώνα της φάσης των «16» της συνδιοργανώτριας χώρας.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034, θεωρείται πολύ πιθανό να εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω του κρατικού επενδυτικού της ταμείου, ενώ το Κατάρ διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ινφαντίνο από τότε που εξασφάλισε τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2022.

Η JPMorgan Chase, η οποία είχε εμπλακεί στο αποτυχημένο σχέδιο της European Super League, είναι ο οικονομικός σύμβουλος της FIFA για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Με πληροφορίες από rte.ie