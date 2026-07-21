Η εκτίμηση των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Μουντιάλ 2026 που δεν επιβεβαιώθηκε...

Ήταν εντυπωσιακό. Διασκεδαστικό. Ενωτικό. Όμως, άξιζε το Μουντιάλ 2026 για τις ΗΠΑ;

Σύμφωνα με το CNN, το ερώτημα αυτό συνήθως απαντάται με οικονομικούς όρους: Αθροίζουμε τα κέρδη από τους αγώνες και αφαιρούμε όσα δαπανήθηκαν για τη διοργάνωσή τους. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε η διοργάνωση άξιζε. Αν είναι αρνητικό, όχι.

Με αυτό το κριτήριο, το Μουντιάλ 2026 ήταν, σχεδόν σίγουρα, αποτυχία, τονίζει το CNN.

Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις που να υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό όφελος από τη διοργάνωση: η αναμενόμενη έκρηξη στη δημιουργία θέσεων εργασίας δεν σημειώθηκε. Οι τιμές των ξενοδοχείων δεν αυξήθηκαν σημαντικά. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν αισθητά τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, όπως και ο συνολικός τουρισμός.

Ωστόσο, η μέτρηση του οικονομικού οφέλους από τη διοργάνωση είναι ένας δύσκολος υπολογισμός.

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Επειδή οι φορολογούμενοι συνήθως καλύπτουν το κόστος τεράστιων αθλητικών διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή το Μουντιάλ, με το κόστος τους να φθάνει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, οι διοργανωτές προσλαμβάνουν ομάδες οικονομολόγων για να εκτιμήσουν τα οικονομικά οφέλη.

Οι εκτιμήσεις της FIFA και η προσγείωση στην πραγματικότητα

Η FIFA ισχυρίστηκε πώς το Μουντιάλ 2026 θα ωφελούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε έκθεσή της τον Μάρτιο του 2025, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία εκτίμησε ότι η διοργάνωση θα κόστιζε 13,9 δισεκατομμύρια δολάρια (εκ των οποίων 11,1 δισεκατομμύρια θα καλύπτονταν από τις ΗΠΑ) και θα δημιουργούσε παγκόσμιο οικονομικό όφελος 80,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων - τα 30,5 δισεκατομμυρίων για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η FIFA υποστήριξε επίσης ότι το Μουντιάλ θα δημιουργούσε 185.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ.

Ο τουρισμός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ουσιαστικά σταθερός τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι - αυξήθηκε μόλις κατά 0,2%, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από την Αφρική (13,8%) και τη Νότια Αμερική (4,7%). Ωστόσο, οι επισκέψεις από την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 1,2% και από την Ασία κατά 5,6%.

Η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό έδειξε μικρότερη επίδραση του Μουντιάλ από αυτή που θα περίμεναν πολλοί. Οι τιμές των ξενοδοχείων μειώθηκαν κατά 2,8%. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Οι τιμές στον τομέα της ψυχαγωγίας αυξήθηκαν, αλλά μόλις κατά 0,5%.

Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Ιουνίου έδειξε ότι στον κλάδο της αναψυχής και της φιλοξενίας μειώθηκαν κατά 61.000 - ένας απρόσμενος αριθμός που πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί. Επίσης, η αμερικανική οικονομία έχασε σχεδόν 5.000 θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο ειδών ευρείας κατανάλωσης τον ίδιο μήνα.

Ορισμένοι εργαζόμενοι στη φιλοξενία μπορεί να κλήθηκαν να δουλέψουν περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια των αγώνων με υψηλότερες αμοιβές, αλλά αυτό δεν θα αποτυπωνόταν σημαντικά στα στοιχεία απασχόλησης.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2% σε εθνικό επίπεδο τον Ιούνιο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων και μειωμένες από το + 1% του Μαΐου. Οι δαπάνες σε εστιατόρια και μπαρ αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1% τον περασμένο μήνα.

Οι Σκωτσέζοι «έσωσαν» τη Βοστώνη

Τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο δείχνουν πάντως κάποια οφέλη από το Μουντιάλ. Οι πωλήσεις μικρών επιχειρήσεων στις πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες αυξήθηκαν κατά 4,1% τον Ιούνιο, έναντι αύξησης 1,8% στις μεγάλες πόλεις που δεν φιλοξένησαν αγώνες, σύμφωνα με τη Fiserv, εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υποστηρίζει χιλιάδες τράπεζες και εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις.

Η Βοστώνη, με αύξηση 7,6% στις πωλήσεις μικρών επιχειρήσεων, ήταν ο μεγαλύτερος ωφελημένος. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα σημείωσε ότι μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφειλόταν στην τεράστια άνοδο στις πωλήσεις μπύρας — πιθανώς επειδή οι φίλαθλοι της Σκωτίας «εξαφάνισαν» τα αποθέματα της πόλης. Η Fed ανέφερε επίσης ότι αρχικά τα ξενοδοχεία της Βοστώνης ανέφεραν ότι οι κρατήσεις ήταν χαμηλότερες από τις προσδοκίες κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ωστόσο αυξήθηκαν όταν μείωσαν τις τιμές.

Ποιοι ωφελήθηκαν σίγουρα;

Είναι βέβαιο ότι (τουλάχιστον) ένας ωφελήθηκε: η FIFA. Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, η ομοσπονδία αποκόμισε 9 δισεκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις εισιτηρίων της διοργάνωσης. Το ποσό αυτό προστίθεται στα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με πληροφορίες, κέρδισε από τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ από τα κανάλια Fox και Telemundo.

Οι ιδιοκτήτες των σταδίων επίσης κέρδισαν χρήματα από τα εισιτήρια, όπως και οι στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες συγκέντρωσαν περίπου 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δει κανείς, αλλά οι φορολογούμενοι κατασκευάζουν τα στάδια και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων πηγαίνει στους ιδιοκτήτες ομάδων, στη FIFA, στη ΔΟΕ κ.λπ. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι αυτές οι διοργανώσεις δημιουργούν ευρύτερα οικονομικά οφέλη για μια πόλη», δήλωσε στο CNN ο Μάικλ Έντουαρντς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Ωστόσο, ωφελήθηκαν και οι φίλαθλοι. Όπως και τα sports bars, που γέμισαν σε μια περίοδο που θεωρείται χαμηλής κίνησης...

Με πληροφορίες από CNN