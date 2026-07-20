Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ για δεύτερη φορά στην ιστορία της, με τους παίκτες να δίνουν υποσχέσεις που... συζητήθηκαν.

Η κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία δεν έφερε μόνο πανηγυρισμούς και αποθέωση για τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά και... έναν μακρύ κατάλογο από προσωπικά στοιχήματα που πλέον οι ποδοσφαιριστές καλούνται να τηρήσουν.

Λίγο πριν τον τελικό, αρκετοί διεθνείς είχαν κάνει ιδιαίτερες υποσχέσεις για το τι θα έκαναν αν η «Ρόχα» έφτανε μέχρι την κορυφή του κόσμου. Από τατουάζ και αλλαγές στην εμφάνιση μέχρι ακόμη και αποχώρηση από την εθνική ομάδα, οι δεσμεύσεις τους είχαν γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Τατουάζ τον Λουίς ντε λα Φουέντε

Οι Μαρκ Κουκουρέγια, Άλεξ Μπαένα και Μπόρχα Ιγκλέσιας είχαν δηλώσει πως, αν η Ισπανία κατακτούσε το τρόπαιο, θα έκαναν τατουάζ με το πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Πλέον, μετά την επιτυχία της ομάδας, όλοι περιμένουν να δουν αν θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους.

Η πιο εντυπωσιακή δήλωση ανήκε στον Μαρκ Κουκουρέγια. Ο αριστερός μπακ είχε αναφέρει ότι, σε περίπτωση κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα αποχωρούσε από την εθνική ομάδα. Μετά την κατάκτηση τόσο του Euro όσο και του Μουντιάλ, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα θεωρούσε τον κύκλο του με την εθνική ολοκληρωμένο.

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«Γουλί» ο Φεράν Τόρες

Ο Φεράν Τόρες είχε δώσει τη δική του υπόσχεση, δηλώνοντας ότι θα ξυρίσει εντελώς το κεφάλι του αν η Ισπανία κατακτούσε το τρόπαιο.

Μάλιστα, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, καθώς πέτυχε το μοναδικό γκολ που χάρισε τη νίκη και το Παγκόσμιο Κύπελλο στην ομάδα του.

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Γιαμάλ με... μούσι

Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε προαναγγείλει επίσης αλλαγή στην εμφάνισή του. Ο 18χρονος άσος είχε δηλώσει ότι, αν η Ισπανία γινόταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα άφηνε μακριά γενειάδα και μουστάκι

Στη λίστα των ιδιαίτερων στοιχημάτων βρίσκεται και ο Γκάβι, ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι θα βάψει τα μαλλιά του ροζ αν η Ισπανία ανέβαινε στην κορυφή του κόσμου.

Πλέον, μετά την ιστορική επιτυχία της «Ρόχα», οι φίλαθλοι περιμένουν να δουν αν ο μέσος θα εμφανιστεί με το νέο του look.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τους πανηγυρισμούς να είναι κάτι παραπάνω από έκδηλους και το κοινό να αναμένει αν οι πρωταθλητές κόσμου θα τηρήσουν τις υποσχέσεις του.