Η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να ανατρέψει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι ανησυχίες για μια νέα έξαρση του πληθωρισμού επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και ενισχύει τους φόβους για ένα νέο ενεργειακό σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να ανατρέψει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να αναμένονται στις οικονομίες που εξαρτώνται περισσότερο από εισαγωγές ενέργειας.

Η BlackRock εκτιμά ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο γενικό πληθωρισμό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι συνέπειες δεν θα είναι ομοιόμορφες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η Ευρώπη και τμήματα της Ασίας θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα, ακριβώς λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής τους από τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ενδεχόμενο ενός νέου ενεργειακού σοκ ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις αποφάσεις της Federal Reserve. Η OCBC σημειώνει ότι, από τη στιγμή που τα στοιχεία για την αγορά εργασίας δείχνουν σταθεροποίηση και όχι ουσιαστική επιδείνωση, μια νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να διατηρήσει την προσοχή της Fed στραμμένη στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Yung-Yu Ma, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της PNC Asset Management, ο οποίος εκτιμά ότι η αυστηρή στάση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας δύσκολα θα αλλάξει όσο δεν καταγράφεται ουσιαστική αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας και στις υπόλοιπες πληθωριστικές πιέσεις.

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Παρά τη θετική εικόνα που δημιουργεί η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους για τις αμερικανικές εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο Ma προειδοποιεί ότι αυτή η δυναμική ενδέχεται να δοκιμαστεί εάν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου διατηρηθούν για αρκετά τρίμηνα.

Οι εξελίξεις επαναφέρουν έτσι στο επίκεντρο το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών: από τη μία πλευρά την ανάγκη στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας και από την άλλη τον κίνδυνο μιας νέας αναζωπύρωσης του πληθωρισμού μέσω της ενέργειας.