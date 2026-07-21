Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται οτί εξαπέλυσαν πυραυλικό πλήγμα σε υποδομές δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε την Τρίτη ότι έπληξε κεντρικές υποδομές δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν με αρκετούς πυραύλους κρουζ.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC ισχυρίστηκε ότι οι υποδομές της Amazon που στοχεύθηκαν στο Μπαχρέιν καταστράφηκαν. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Μπαχρέιν, τις ΗΠΑ ή την Amazon σχετικά με τον ισχυρισμό, ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα που στοχεύουν εγκαταστάσεις και βάσεις οι οποίες, όπως αναφέρει, χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό σε αρκετές χώρες της περιοχής.

Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έρχεται παρά το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου τους και την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας ειρήνης.