Η νέα πιστοποίηση για την υπεύθυνη και ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Pierce.

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ενισχύει τον εκπαιδευτικό του ρόλο με την απόκτηση του «Πιστοποιητικού Υπεύθυνης Αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στο σχολικό περιβάλλον», που απονέμεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Middle States Association - Commissions on Elementary and Secondary Schools (MSA-CESS). Η διάκριση αυτή αποτελεί μια πρωτοποριακή εξέλιξη για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα, επιβεβαιώνοντας ότι το Pierce εφαρμόζει ολοκληρωμένα, υπεύθυνα και ηθικά την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο της εκπαιδευτικής και διοικητικής του λειτουργίας.

Ενσωμάτωση της ΤΝ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Πιο συγκεκριμένα, η πιστοποίηση αφορά την ουσιαστική και συστηματική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Σχολείο, με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ΤΝ ενισχύει τις μαθησιακές εμπειρίες και τις δεξιότητες των μαθητών, χωρίς να υποκαθιστά τον παιδαγωγικό ρόλο της διδασκαλίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η συμβολή της στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη του διδακτικού τους έργου, μέσα από νέα εργαλεία, πρακτικές και σενάρια που εμπλουτίζουν την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.

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Προστασία δεδομένων και ηθική χρήση της ΤΝ

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η προσήλωση του Σχολείου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, μέσω αυστηρών δικλείδων ασφαλείας, διασφάλισης της διαφάνειας, πρόληψης επιβλαβούς περιεχομένου και αποφυγής αλγοριθμικών διακρίσεων. Τέλος, η πιστοποίηση αντανακλάται και στις πολιτικές της διοίκησης, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση και στην εφαρμογή πρωτοκόλλων για την ηθική και μη μεροληπτική χρήση της ΤΝ.

Ιστορικό πιστοποίησης και ακαδημαϊκή αναγνώριση

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Pierce αποτελεί το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί εθνικό πρόγραμμα σπουδών και διαθέτει ταυτόχρονα αμερικανική πιστοποίηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του. Η αρχική έγκριση του εκπαιδευτικού του σχεδιασμού από την MSA τον Νοέμβριο 2022 επιβεβαίωσε την ποιότητα του ακαδημαϊκού και εξωσχολικού προγράμματος, τη στρατηγική ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης του Σχολείου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η πιστοποίηση επεκτάθηκε στο σύνολο των βαθμίδων του Pierce (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και IB), ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενδιάμεση αξιολόγηση, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πιστοποίησης, η οποία θα επανεξεταστεί τον Ιανουάριο του 2030.

Συμμετοχή σε διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα

Σήμερα, το Pierce συμμετέχει σε μια διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα περίπου 2.700 πιστοποιημένων σχολείων σε περισσότερες από 110 χώρες, που μοιράζονται και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές για τη συνεχή βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Ορόσημο για το μέλλον της εκπαίδευσης

Η νέα πιστοποίηση για την υπεύθυνη και ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Pierce και ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα προσανατολισμού στο μέλλον της εκπαίδευσης. Το Σχολείο ενισχύει την καινοτομία, εκσυγχρονίζει τις διδακτικές πρακτικές και επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του στην παιδεία του 21ου αιώνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως ηγετικού φορέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.