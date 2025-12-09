Στις 12 Δεκεμβρίου η πρεμιέρα του επετειακού ντοκιμαντέρ για τα 150 χρόνια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων από την ίδρυση του The American College of Greece, το ντοκιμαντέρ «Αποστολή “Φωτεινές Ημέρες”: Από τη Σμύρνη στη σύγχρονη Αθήνα», μια συμπαραγωγή της Tzinda Docs με την ΕΡΤ, σε κείμενο-αφήγηση της Μάγιας Τσόκλη και σκηνοθεσία της Νατάσσας Μπλάτσιου, έρχεται να φωτίσει με τρυφερότητα και σεβασμό τη διαδρομή του εκπαιδευτικού ιδρύματος από τη Σμύρνη του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη Αθήνα. Μία πορεία γεμάτη εκπαιδευτική προσφορά αλλά και ανατροπές αποτυπώνεται με μοναδικό τρόπο στην ταινία που θα προβληθεί για πρώτη φορά στον κινηματογράφο «Δαναός», στις 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:30.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, αλλά και από σύγχρονες καταγραφές, η ταινία, μια συμπαραγωγή της Tzinda Docs με την ΕΡΤ, σε κείμενο-αφήγηση της Μάγιας Τσόκλη και σκηνοθεσία της Νατάσσας Μπλάτσιου, αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα ενός ιδρύματος που συνέβαλε καθοριστικά στη μόρφωση και χειραφέτηση χιλιάδων γυναικών. Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Αποστολή “Φωτεινές Ημέρες”: Από τη Σμύρνη στη σύγχρονη Αθήνα», σε παραγωγή της TZINDA DOCS, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:30, στο σινεμά «Δαναός» (Λ. Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι, Αίθουσα 1). Η ταινία ανατρέχει στα 150 χρόνια ζωής και προσφοράς του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, από την ίδρυσή του στη Σμύρνη το 1875 μέχρι τη σύγχρονη εποχή, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν στο Ταμείο Υποτροφιών του Pierce.

Από το μικρό σχολείο θηλέων που ίδρυσε η Αμερικανίδα ιεραπόστολος Μαίρη Ουέστ στη Σμύρνη, έως την εγκατάσταση του Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή και την εξέλιξή του μετά τη Μεταπολίτευση, το ντοκιμαντέρ παρασύρει τον θεατή σε ένα ταξίδι που διασταυρώνεται με τα μεγάλα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τη διαδρομή αυτή ζωντανεύουν οι μαρτυρίες επιφανών αποφοίτων, όπως η οικονομολόγος και πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, η δημοσιογράφος και βουλευτής Λιάνα Κανέλλη, η εικονογράφος και συγγραφέας Σοφία Ζαραμπούκα, η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας Μιμή Ντενίση, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους αναμνήσεις για την εκπαίδευση και τις προσωπικότητες που σημάδεψαν την πορεία του Κολλεγίου.

Η σκηνοθετική προσέγγιση της Νατάσσας Μπλάτσιου βασίζεται στη δημιουργική ανασύνθεση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχείου του Ιδρύματος, βάζοντας το υλικό να «μιλά» για τους ανθρώπους και τις εποχές που το γέννησαν. Πρόκειται για χιλιάδες φωτογραφίες και μαρτυρίες, μέσα από τις οποίες αναδύεται ένας ολόκληρος κόσμος, καθώς και προσωπικές ιστορίες που δεν είχαν ακουστεί έως τώρα. Ο σχεδιασμός του ήχου, η πρωτότυπη μουσική και η αφήγηση της Μάγιας Τσόκλη συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που ενώνει το χθες με το σήμερα, δημιουργώντας χώρο τόσο για τη μνήμη, όσο και για μία στοχαστική ματιά προς το μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ, η Υπεύθυνη του Αρχείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου, αναφέρει: «Το ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να αφηγηθούμε την ιστορία των 150 χρόνων του Κολλεγίου με έναν τόσο άρτιο τρόπο και με τη βοήθεια διακεκριμένων επαγγελματιών, όπως η Μάγια Τσόκλη και η Νατάσσα Μπλάτσιου, είναι μια μοναδική και ευτυχής συγκυρία. Θέσαμε στη διάθεση της ομάδας πάνω από 5.000 τεκμήρια, από φωτογραφίες και έγγραφα μέχρι σπάνιες εκδόσεις. Στόχος μας είναι να αφηγηθούμε άγνωστες πτυχές αυτής της μακράς ιστορίας και να δείξουμε πως η αριστεία, όταν συνδέεται με την κοινωνική προσφορά, μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα».

Η «Αποστολή “Φωτεινές Ημέρες”» αναδεικνύει τη διαδρομή μιας κοινότητας που, μέσα από διακυμάνσεις της ιστορίας και κρίσιμες στιγμές συλλογικής δοκιμασίας, προχώρησε σταθερά προς την κατεύθυνση της γνώσης, της αξιοπρέπειας και της προόδου. Η ταινία υπενθυμίζει ότι κάθε γενιά στήριξε την επόμενη με πίστη στην αξία της παιδείας και ότι η ισότητα και η συμπερίληψη δεν είναι ποτέ κεκτημένα, αλλά στόχοι που απαιτούν συνεχή προσπάθεια. Με έναν στοχαστικό, ανθρώπινο τόνο, το ντοκιμαντέρ προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί πόσο καθοριστική μπορεί να γίνει η εκπαίδευση στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο ανθεκτικής, πιο συνειδητής και, τελικά, πιο φωτεινής.

Όπως σημειώνει η σκηνοθέτιδα: «Αυτό που με ενέπνευσε περισσότερο ήταν ο συνεχής αγώνας του Κολλεγίου προς το “φως”: από τον ξεριζωμό από τη Σμύρνη, την Κατοχή και τον Eμφύλιο έως τις ημέρες της Χούντας. Αυτή η αναζήτηση για “Φωτεινές Ημέρες”, που είναι μάλιστα και ο τίτλος του μαθητικού περιοδικού του σχολείου, ενέπνευσε τον τίτλο του ντοκιμαντέρ. Ελπίζω το κοινό να νιώσει πως τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Πως οι αγώνες των προηγούμενων γενεών έθεσαν τα θεμέλια για την ισότητα που συνεχίζουμε να διεκδικούμε— ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και συμπερίληψη».

Το ντοκιμαντέρ «Αποστολή “Φωτεινές Ημέρες”» αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο ιστορικής μνήμης, αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα για τη δύναμη της γνώσης. Η φωνή της Μάγιας Τσόκλη συνοψίζει το πνεύμα της επετείου και της ταινίας καταλήγοντας: «Η εκπαίδευση μπορεί —και πρέπει— να σώσει τον κόσμο».

Σχετικά με τους Συντελεστές:

Η Νατάσσα Μπλάτσιου είναι ανεξάρτητη δημιουργός και παραγωγός ντοκιμαντέρ, συγγραφέας και διδάσκουσα συνεργάτιδα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι βραβευμένες ταινίες της, Titi – In Cyclone’s Wake (2023) και το ηχητικό ντοκιμαντέρ Listen to the River (2023), έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ. Υπήρξε υπότροφος Fulbright και artist-in-residence στο Open Documentary Lab του MIT. Με δημοσιογραφικό υπόβαθρο, έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και τοπική παραγωγός σε περισσότερες από τριάντα διεθνείς παραγωγές τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ.

Η Μάγια Τσόκλη είναι ταξιδιωτική δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ. Σπούδασε κοινωνιολογία και εργάστηκε στη μόδα πριν στραφεί στα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ, δημιουργώντας τις επιτυχημένες σειρές «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα» και «Ταξιδεύοντας με τη Μάγια Τσόκλη». Υπήρξε αρχισυντάκτρια του Passport και βουλευτής (2009–2012). Είναι επίσης συνιδρύτρια της NISSOS Beer.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δουν το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ εδώ.