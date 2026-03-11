Ο Γιώργος Μαρίνος, έφυγε χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη καλλιτεχνική κληρονομιά που σημάδεψε τη νυχτερινή ζωή και την ψυχαγωγία στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς και πρωτοπόρους showman της ελληνικής σκηνής, που άφησε βαθιά το στίγμα του στην ελληνική ψυχαγωγία, το θέατρο, τη μουσική και την τηλεόραση.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939 και από πολύ νωρίς έδειξε κλίση προς την τέχνη. Παρά τις αρχικές επιθυμίες της οικογένειάς του να ακολουθήσει πιο «παραδοσιακή» επαγγελματική πορεία, εκείνος ακολούθησε το δρόμο της σκηνής και σπούδασε στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Η καλλιτεχνική του σταδιοδρομία ξεκίνησε δυναμικά το 1962, όταν, ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες της εποχής. Από εκεί και μετά, καθιερώθηκε στα καλλιτεχνικά δρώμενα, συνδυάζοντας στοιχεία τραγουδιού, σάτιρας, θεάτρου και αυτοσχεδιασμού με έναν μοναδικό, εκρηκτικό τρόπο.

Ο Μαρίνος θεωρείται ευρέως ο πρώτος «showman» στην Ελλάδα· ήταν από τους πρώτους που μετέτρεψαν τις εμφανίσεις τους σε ζωντανό θέαμα που συνδύαζε ποικίλες μορφές τέχνης και διασκέδασης, με έντονη προσωπική σκηνική παρουσία και καυστικό χιούμορ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε σε πολλές μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και στιχουργούς και έκανε επίσης εμφανίσεις στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Στην προσωπική του ζωή, ήταν γνωστός για την ειλικρίνειά του και για το γεγονός ότι μιλούσε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του σε μια εποχή που αυτό ήταν σπάνιο στην ελληνική κοινωνία.

Τις τελευταίες δεκαετίες είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζούσε ήρεμα, ενώ τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgztwm0bhyah?integrationId=40599y14juihe6ly}