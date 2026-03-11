Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ αφορά την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές που είναι υποκείμενοι στον φόρο προς τον δωρητή, εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς τους προβλεπόμενους φορείς.

Σε παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές προς φορείς του δημόσιου τομέα προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η εγκύκλιος αφορά την εφαρμογή της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5144/2024) και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η απαλλαγή ΦΠΑ σε πράξεις που συνδέονται με δωρεές αγαθών ή υπηρεσιών. Η ρύθμιση καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες οι δωρεές πραγματοποιούνται προς φορείς του δημόσιου τομέα, προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και προς άλλες οντότητες που τελούν υπό την εποπτεία των παραπάνω φορέων.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ αφορά την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές που είναι υποκείμενοι στον φόρο προς τον δωρητή, εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς τους προβλεπόμενους φορείς. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση δωρεών που εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς, χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον φορολογικό κόστος.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να αναλάβει δωρεά ιατρικού εξοπλισμού προς ένα δημόσιο νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή, όταν ο δωρητής αγοράσει τον εξοπλισμό από προμηθευτή για να τον διαθέσει στο νοσοκομείο μέσω της σύμβασης δωρεάς, η παράδοση των αγαθών μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την επιβάρυνση ΦΠΑ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Αντίστοιχα, απαλλαγή μπορεί να ισχύσει και σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, μια εταιρεία πληροφορικής που χρηματοδοτεί την εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης σε έναν δημόσιο οργανισμό, μπορεί να προμηθευτεί τον σχετικό εξοπλισμό ή τις υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ, εφόσον αυτά αποτελούν αντικείμενο δωρεάς προς τον φορέα.

Τέλος, παράδειγμα εφαρμογής της ρύθμισης αποτελεί επίσης η δωρεά έργων υποδομής. Μια κατασκευαστική εταιρεία ή ιδιώτης δωρητής μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ή ανακαίνιση σχολικών εγκαταστάσεων, με τα υλικά ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται για την υλοποίηση της δωρεάς να εμπίπτουν στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ.