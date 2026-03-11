H PPC Inspectra, η Βασιλική Λαζαράκου πάει Λευκωσία, η Παλίρροια και η KS Holdings, οι επενδύσεις της OnlyGroup και ποιος τοποθετήθηκε επικεφαλής των νέων «Ράμπο» της ΑΑΔΕ

Η PPC Inspectra

Το εμπορικό σήμα PPC Inspectra καταχωρήθηκε από τη ΔΕΗ στο Μητρώο Σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον μετασχηματισμό και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου πέρα από τον στενό πυρήνα της παραγωγής και προμήθειας ενέργειας. Η νέα εταιρεία δημιουργήθηκε ως μετεξέλιξη των εργαστηριακών τμημάτων και των δραστηριοτήτων επιθεώρησης και πιστοποίησης που λειτουργούσαν στο ΔΕΗ Innovation Hub και στο πρώην Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), αξιοποιώντας εμπειρία σχεδόν πέντε δεκαετιών στον τομέα των τεχνικών δοκιμών και ελέγχων.

Η PPC Inspectra αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων (Testing, Inspection & Certification – TIC), καλύπτοντας ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν εργαστηριακές δοκιμές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, διακριβώσεις μετρητικών οργάνων, γεωτεχνικές και στατικές μελέτες, ελέγχους συμμόρφωσης ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, επιτόπιες επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων και πιστοποιήσεις προϊόντων, συστημάτων διαχείρισης και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι υπηρεσίες της PPC Inspectra απευθύνονται σε δημόσιους οργανισμούς, δήμους και περιφέρειες, μεγάλες βιομηχανίες, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως κατασκευαστικές εταιρείες, προμηθευτές εξοπλισμού, ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των καυσίμων και της αμυντικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία διαθέτει τέσσερα βασικά εργαστηριακά τμήματα και περισσότερα από 15 εξειδικευμένα εργαστήρια, μεταξύ των οποίων σύγχρονες υποδομές για ρομποτική, ηλεκτροκίνηση και εφαρμογές Internet of Things. Παράλληλα, πραγματοποιεί εξειδικευμένους ελέγχους σε υλικά και ενεργειακές υποδομές, όπως δοκιμές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό μέσης και υψηλής τάσης, μη καταστροφικούς ελέγχους σε μεταλλικές κατασκευές και επιθεωρήσεις ενεργειακών εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκών και δικτύων. Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της αφορά επίσης τις περιβαλλοντικές και χημικές αναλύσεις, όπως ελέγχους σε νερά, απόβλητα, καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και μικροβιολογικές δοκιμές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου σε έργα υποδομών και κατασκευών, με δοκιμές σε δομικά υλικά, σκυρόδεμα και εδαφικά δείγματα, υποστηρίζοντας τον κατασκευαστικό κλάδο.

Στην Κύπρο η Βασιλική Λαζαράκου

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η στοχοποίηση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο δεν πτοεί του διοργανωτές του EUROFI High Level Seminar 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κανονικά στη Λευκωσία στις 25, 26 και 27 Μαρτίου. Το συνέδριο διοργανώνεται από το EUROFI και συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής και διεθνούς χρηματοπιστωτικής αγοράς, θεσμικούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Για όσους δεν το γνωρίζουν το EUROFI ιδρύθηκε το 2000 με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση και την περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και στην υποστήριξη της σχετικής πολιτικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασική επιδίωξη του οργανισμού είναι η βελτίωση της κοινής κατανόησης, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των τάσεων και των κινδύνων που επηρεάζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ανάδειξη πεδίων βελτίωσης μέσω ρυθμιστικών παρεμβάσεων, αλλά και η αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών προτάσεων, με στόχο την ανάπτυξη νέων λύσεων όπου απαιτείται. Ο οργανισμός λειτουργεί με βάση τη συμμετοχή μελών και συγκεντρώνει ένα ευρύ δίκτυο περισσότερων από 100 ευρωπαϊκών και διεθνών εταιρειών που καλύπτουν όλους τους τομείς της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας και κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας. Στα μέλη του περιλαμβάνονται τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διαχειριστές κεφαλαίων, χρηματιστήρια, υποδομές αγορών, πάροχοι πληρωμών, καθώς και εταιρείες υπηρεσιών και τεχνολογίας. Παρότι όλες οι εταιρείες δραστηριοποιούνται ενεργά στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, η έδρα τους εκτείνεται γεωγραφικά πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ασία.

Στους επόπτες που θα μεταβούν στο EUROFI High Level Seminar 2026 , συγκαταλέγεται και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, η οποία από τις 24 έως και τις 27 Μαρτίου 2026 θα βρίσκεται στη Λευκωσία. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η κ. Λαζαράκου συγκαταλέγεται στα στελέχη με την μακρότερη παρουσία στα σεμινάρια του EUROFI, καθώς προσκαλείται τακτικά ως ομιλήτρια σε αυτά.

Η Παλίρροια και η KS Holdings

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η KS Holdings, συμφερόντων του Κωνσταντίνου Σουλιώτη, μετά τη συμφωνία για την επαναγορά από την οικογένεια Σουλιώτη ποσοστού της εταιρείας τροφίμων Παλίρροια που κατείχε μέχρι πρότινος το επενδυτικό fund VNK Capital του Βασίλη Κάτσου. Ειδικότερα, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της KS Holdings εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9,76 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 976.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία, και καλύφθηκε τόσο με εισφορά σε είδος όσο και με καταβολή μετρητών από τον μοναδικό μέτοχο. Στο πλαίσιο της εισφοράς σε είδος, μεταβιβάστηκαν 210.000 μετοχές της Ανώνυμης Βιοτεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας Κατασκευής Κονσερβών Παλίρροια Σουλιώτης ΑΕ, οι οποίες αποτιμήθηκαν στα 46 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, ο ίδιος μέτοχος κατέβαλε επιπλέον ποσό 100.000 ευρώ σε μετρητά για την ολοκλήρωση της αύξησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της KS Holdings διαμορφώνεται πλέον σε 9,785 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 978.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία μεταξύ του Βασίλη Κάτσου και του Κωνσταντίνου Σουλιώτη για τη μεταβίβαση του 36% της Παλίρροιας από το επενδυτικό fund VNK Capital στην οικογένεια Σουλιώτη βασίστηκε σε αποτίμηση της εταιρείας που προσεγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ, με το τίμημα της συναλλαγής να εκτιμάται κοντά στα 90 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της ΔΕΟΣ

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, ο πολύπειρος εφοριακός Νίκος Μπατσίλας τοποθετήθηκε στη θέση του προϊσταμένου της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Η επιλογή του πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε δημοσιευθεί τον Ιανουάριο. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχε το Ανώτατο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της ΑΑΔΕ, το οποίο συνεδρίασε στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου εξετάζοντας τις αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων. Η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου απέναντι στη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.

Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως ειδική επιχειρησιακή μονάδα για υποθέσεις υψηλής δυσκολίας και αυξημένου ρίσκου, αποτελώντας ουσιαστικά το «βαρύ πυροβολικό» των ελεγκτικών δομών της Αρχής. Αποστολή της είναι η διενέργεια στοχευμένων επιχειρήσεων κατά οργανωμένων κυκλωμάτων απάτης, εκτεταμένης φοροδιαφυγής και παράνομης διακίνησης προϊόντων. Ανά περιπτώσεις οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ θα επιχειρούν με ειδικές στολές, εξοπλισμό ασφαλείας και φορητές κάμερες, ενώ στους ελέγχους θα αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως drones, ψηφιακοί χάρτες και προηγμένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων. Η νέα υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις 16 Μαρτίου 2026, οπότε και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του και ο Νίκος Μπατσίλας.

Επενδύσεις δρομολογεί η OnlyGroup

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 1 εκατ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων προχωρεί η εταιρεία OnlyGroup του επιχειρηματία Δημοσθένη Στασινόπουλου, η οποία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες marketing, media και τεχνολογίας. Το δάνειο θα έχει διάρκεια πέντε ετών και ετήσιο επιτόκιο 3%, με τους τόκους να καταβάλλονται κάθε χρόνο. Το κεφάλαιο θα αποπληρωθεί στο τέλος της πενταετίας, ενώ η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξοφλήσει νωρίτερα μέρος ή το σύνολο του ποσού χωρίς επιβάρυνση. Το δάνειο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από τη συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία Envirtus Investments Ltd, συμφερόντων του Δημοσθένη Στασινόπουλου. Η έκδοση προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ η περίοδος κάλυψης μπορεί να διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2027.