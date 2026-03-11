Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Αλλαγές έχουν ενσωματωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, το έντυπο Ε1 σε σχέση με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024.

Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου του επόμενου έτους, ενώ για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία παρατείνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Στον Πίνακα 2 του Ε1 πραγματοποιήθηκαν, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, προσαρμογές στις αναφορές των ετών και στις σχετικές ημερομηνίες στους κωδικούς 013-014 και 017-018. Παράλληλα, προστέθηκε νέος κωδικός 079, μέσω του οποίου δηλώνεται εάν ο φορολογούμενος είναι ενήλικο εξαρτώμενο άγαμο τέκνο έως 25 ετών που φοιτά σε σχολές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Στον Πίνακα 4Β επήλθαν αλλαγές στο λεκτικό ορισμένων κωδικών. Συγκεκριμένα, στους κωδικούς 253-254 και 267-268 προστέθηκε η φράση «ιδιωτικού πλοίου αναψυχής», ενώ στους κωδικούς 269-270 προστέθηκε η αναφορά «εφημερίες γιατρών κλπ».

Στον Πίνακα 4Γ2 προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 441-442 που αφορούν την «Προμήθεια πλανόδιων λαχειοπωλών», ενώ στο λεκτικό των κωδικών 605-606 ενσωματώθηκε η παράγραφος 1ζ του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Αλλαγή καταγράφεται και στον Πίνακα 4Δ2, όπου από το λεκτικό των κωδικών 741-742 αφαιρέθηκε η λέξη «χαρτόσημο».

Στον Πίνακα 5, και ειδικότερα στην περίπτωση 1γ’ (κωδικοί 851 έως 858), προστέθηκε νέα στήλη με τους κωδικούς 789-790-791-792, η οποία αφορά τις «Εκπομπές ρύπων CO2», εισάγοντας νέο στοιχείο καταγραφής που συνδέεται με τα χαρακτηριστικά των οχημάτων.

Τροποποιήσεις σημειώνονται και στον Πίνακα 6. Στους κωδικούς 817-822 η λέξη «παιδιών» αντικαταστάθηκε από τη φράση «εξαρτώμενων τέκνων», ενώ προστέθηκε νέα στήλη για την αναγραφή του ΑΦΜ τέκνου (κωδικοί 877-878-879). Επιπλέον, άλλαξαν τα στοιχεία που ζητούνται για την καταχώριση ενοικίου ακινήτων εκτός από την κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν. Πλέον απαιτείται η αναγραφή ΑΦΜ ιδιοκτήτη, επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα και αριθμού δήλωσης μίσθωσης, αντί του ΑΦΜ ιδιοκτήτη, του αριθμού δήλωσης μίσθωσης και του αριθμού παροχής ρεύματος που ζητούνταν στο φορολογικό έτος 2024.

Στον Πίνακα 7 τροποποιήθηκε το εύρος των ετών στους κωδικούς 633-634, με την προσθήκη του έτους 2023, ενώ στον Πίνακα 8 επικαιροποιήθηκαν οι σχετικές αναφορές στις ημερομηνίες.

Τέλος, αλλαγές περιλαμβάνονται και στον πίνακα «Ανάλυση προσδιορισμού ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας». Οι ημερομηνίες των κριτηρίων προσαρμόστηκαν στα νέα φορολογικά έτη, ενώ στις μειώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστέθηκε ως κατηγορία ο εκμεταλλευτής σχολικού κυλικείου. Παράλληλα, επικαιροποιήθηκαν οι αναφορές που αφορούν τις δημοτικές κοινότητες και τους οικισμούς.