Ισχυρή ήταν η συμβολή των τραπεζών, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει στις 2.448,68 μονάδες καταγράφοντας άλμα 5,9% και υψηλό ημέρας στις 2.487,8 μονάδες.

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, εναρμονιζόμενο με το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών. Ο Γενικός Δείκτης εκτινάχθηκε έως τις 2.194,69 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 4,38%, πριν ολοκληρώσει τελικά τη συνεδρίαση στις 2.178,76 μονάδες με κέρδη 3,62%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 327,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 394,18 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, με 36,2 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα συναλλαγών. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 47,57 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, η εικόνα ήταν σαφώς θετική, καθώς 128 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι μόλις 10 που έκλεισαν πτωτικά, ενώ 63 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 3,88% στις 5.542,93 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε ηπιότερα ανοδικά κατά 1,76% στις 2.634,04 μονάδες.

Ισχυρή ήταν η συμβολή των τραπεζών, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει στις 2.448,68 μονάδες καταγράφοντας άλμα 5,9% και υψηλό ημέρας στις 2.487,8 μονάδες. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, ενισχυόμενη κατά 6,1% στα 13,75 ευρώ, ενώ η Πειραιώς σημείωσε άνοδο 7,67% στα 7,58 ευρώ, υποστηριζόμενη και από την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από την UBS στα 10,8 ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε με άνοδο 4,92% στα 3,51 ευρώ και η Eurobank με κέρδη 4,46% στα 3,67 ευρώ.

Η καλύτερη επίδοση στον τραπεζικό κλάδο και στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώθηκε από την Optima Bank, η οποία κατέγραψε άνοδο 8,97% στα 8,96 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 5% στα 8,82 ευρώ.

Εκτός τραπεζών, έντονη κινητικότητα σημειώθηκε στις εταιρείες του ομίλου Στασινόπουλου, με τη Cenergy να ενισχύεται κατά 7,34% στα 19,30 ευρώ και τη Βιοχάλκο κατά 7,14% στα 14,10 ευρώ, ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έκλεισε με άνοδο 3,04% στα 3,89 ευρώ.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών με άνοδο 6,03% και η Aegean με 3,51%. Η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 3,09% στα 17,68 ευρώ, ενώ η Jumbo σημείωσε άνοδο 1,81% στα 23,62 ευρώ. Η Metlen συνέχισε ανοδικά με κέρδη 2,65%, ο ΟΤΕ έκλεισε στο +1,87%, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca-Cola HBC.