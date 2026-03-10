Η Μελίνα Κανά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για την περίοδο που χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το τραγούδι για λόγους υγείας.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου η Μελίνα Κανά, όπου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της. Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο που χρειάστηκε να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες για λόγους υγείας.

Παράλληλα, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και την καριέρα της, εξήγησε: «Αυτός είναι ο στόχος της τέχνης, να μιλάς στις ψυχές των ανθρώπων. Αν το έχω πετύχει είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω να δώσω, το κάνω συνειδητά. Είμαι εγώ αυτή η γυναίκα που σκέφτομαι στα τραγούδια, τα φιλτράρω μέσα από τον εαυτό μου».

Μιλώντας για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν τόνισε ότι αναγκάστηκε να απέχει από το τραγούδι, μία συνθήκη που την άγχωνε ιδιαίτερα τη στιγμή που ανέβαινε ξανά στη σκηνή.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, εξήγησε ότι αναγκάστηκε να στερηθεί τα παιδιά της και τους φίλους της, ωστόσο είχε την ικανότητα να καταλάβει πότε έπρεπε να κάνει «ένα βήμα πίσω»: «Η ζωή είναι αυτό που ήταν πιο σημαντικό για εμένα. Το σημαντικό είναι να δείχνουμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ότι είμαστε εκεί, και όταν είμαστε εκεί να το δείχνουμε. Και τα παιδιά μου στερήθηκα, και τους φίλους μου στερήθηκα και τις διακοπές μου. Είχα το θάρρος να πω «ώπα τώρα δεν δουλεύω άλλο» και να φορτίσω τις μπαταρίες μου».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που ήταν δύσκολο ήταν όταν αναγκάστηκα να απομακρυνθώ, λόγω προβλημάτων υγείας, τότε που δεν ήθελα να απομονωθώ αλλά αναγκάστηκα να το κάνω. Όταν βρέθηκα ξανά μπροστά σε κόσμο μετά τα προβλήματα υγείας είχα αγωνία να είμαι ο εαυτός μου. Ποτέ δεν είσαι ίδιος μετά από αυτές τις περιπέτειες. Το θέμα δεν είναι να είσαι ο ίδιος αλλά όσο καλός γίνεται. Το θέμα είναι να προχωράς και ας έχει σκόνη στο παντελόνι».

