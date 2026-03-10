Στις ανακληθείσες παρτίδες υπάρχει κίνδυνος παρουσίας ξένου μεταλλικού σώματος.

Ανακαλούνται από την ευρωπαϊκή αγορά ακατάλληλα σοκολατένια πασχαλινά αυγά. Ειδικότερα η Ιταλία εξέδωσε προειδοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) για σοκολατένια πασχαλινά αυγά λόγω εντοπισμού ξένου σώματος μέσα στο προϊόν.

Η προειδοποίηση κοινοποιήθηκε και στην Ελλάδα, καθώς τα προϊόντα είχαν διανεμηθεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίμαχα σοκολατένια αυγά ήταν με μαύρη σοκολάτα. Όπως γνωστοποίησαν οι ιταλικές Αρχές έχουν ήδη διατάξει την ανάκληση των αυγών από τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει πιθανός σοβαρός κίνδυνος, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τραυματισμού ή ασθένειας. Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα ή να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ανάκλησης.

Αυτά είναι τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την οδηγία ανάκλησης, αποσύρονται διάφορα πασχαλινά αυγά μαύρης σοκολάτας με την επωνυμία Marchesi 1824, λόγω πιθανής παρουσίας μεταλλικών ξένων σωμάτων στο προϊόν. Παραγωγός είναι η εταιρεία Marchesi 1824 Srl, με έδρα το εργοστάσιο στο Μιλάνο, στην οδό Orobia 3. Οι παρτίδες που εμπλέκονται στην ανάκληση είναι από L1260209 έως L1260303, με ημερομηνίες λήξης 09/04/2026 και 09/05/2026.

Τα ονόματα των προϊόντων που αποσύρονται είναι:

Uovo Fondente 100–800g

Uovo Mandorlato 500g

Uovo Ripieno di Noci

Η σύσταση προς τους καταναλωτές είναι να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο πώλησης όπου το αγόρασαν. Στα καταστήματα έχει τοποθετηθεί σχετική ενημερωτική ανακοίνωση, ενώ όσοι πραγματοποίησαν την αγορά μέσω διαδικτύου έχουν ήδη ενημερωθεί από τον παραγωγό, ο οποίος αναφέρει ότι όλοι οι πελάτες έχουν ειδοποιηθεί και τα προϊόντα που αφορά η προειδοποίηση έχουν μπλοκαριστεί.