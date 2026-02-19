Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αλλεργία.

Ανακαλούνται από τις ευρωπαϊκές αγορές πασχαλινά σοκολατένια αυγουλάκια πραλίνας λόγω λανθασμένης επισήμανσης σχετικά με αλλεργιογόνα. Σύμφωνα με την σχετική προειδοποίηση που εκδόθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό για την ανάκληση πασχαλινών σοκολατένιων αυγών.

Η ανάκληση αφορά το προϊόν Belvas Easter Eggs Mix Pralines (100 γραμμάρια) καθώς στη συσκευασία αναγράφεται εκ παραδρομής λογότυπο «vegan», ενώ το προϊόν περιέχει γάλα σε σκόνη. Η εσφαλμένη ένδειξη μπορεί να παραπλανήσει καταναλωτές που αποφεύγουν το γάλα για λόγους υγείας ή διατροφής, δημιουργώντας κίνδυνο κυρίως για άτομα με αλλεργία στο γάλα.

Προς το παρόν η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι υπό ανάκληση το προϊόν.

Αυτά είναι τα σοκολατάκια που ανακαλούνται

Το προϊόν παρασκευάζεται από την Chocolaterie Belvas SA, με

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αριθμό παρτίδας: 260116-08

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 16/01/2027

Κωδικό EAN: 5425007885590

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα δεν θα πρέπει να καταναλώσουν το προϊόν. Συνιστάται η επιστροφή του στο σημείο πώλησης ή η επικοινωνία με τον προμηθευτή. Άτομα χωρίς αλλεργίες μπορούν να το καταναλώσουν χωρίς κίνδυνο. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων μετά από κατανάλωση, θα πρέπει να ζητηθεί ιατρική συμβουλή. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τη συσκευασία και τα στοιχεία παρτίδας, ιδιαίτερα ενόψει των αγορών για το Πάσχα.