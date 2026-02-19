Ανακαλούνται από τις ευρωπαϊκές αγορές πασχαλινά σοκολατένια αυγουλάκια πραλίνας λόγω λανθασμένης επισήμανσης σχετικά με αλλεργιογόνα. Σύμφωνα με την σχετική προειδοποίηση που εκδόθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό για την ανάκληση πασχαλινών σοκολατένιων αυγών.
Η ανάκληση αφορά το προϊόν Belvas Easter Eggs Mix Pralines (100 γραμμάρια) καθώς στη συσκευασία αναγράφεται εκ παραδρομής λογότυπο «vegan», ενώ το προϊόν περιέχει γάλα σε σκόνη. Η εσφαλμένη ένδειξη μπορεί να παραπλανήσει καταναλωτές που αποφεύγουν το γάλα για λόγους υγείας ή διατροφής, δημιουργώντας κίνδυνο κυρίως για άτομα με αλλεργία στο γάλα.
Προς το παρόν η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι υπό ανάκληση το προϊόν.
Αυτά είναι τα σοκολατάκια που ανακαλούνται
Το προϊόν παρασκευάζεται από την Chocolaterie Belvas SA, με
Αριθμό παρτίδας: 260116-08
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 16/01/2027
Κωδικό EAN: 5425007885590
Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές
Όσοι έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα δεν θα πρέπει να καταναλώσουν το προϊόν. Συνιστάται η επιστροφή του στο σημείο πώλησης ή η επικοινωνία με τον προμηθευτή. Άτομα χωρίς αλλεργίες μπορούν να το καταναλώσουν χωρίς κίνδυνο. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων μετά από κατανάλωση, θα πρέπει να ζητηθεί ιατρική συμβουλή. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τη συσκευασία και τα στοιχεία παρτίδας, ιδιαίτερα ενόψει των αγορών για το Πάσχα.