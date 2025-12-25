Μπορεί η σοκολάτα να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης;

Μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η μαύρη σοκολάτα, επειδή περιέχει μια φυτική χημική ουσία που ονομάζεται θεοβρωμίνη, τραβάει την προσοχή για τα πιθανά οφέλη της για την υγεία, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μια εκπληκτική σύνδεση με το πώς γερνάει το σώμα μας σε κυτταρικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει το eatingwell, τα φυτά είναι γεμάτα με φυσικές χημικές ουσίες που ονομάζονται φυτοχημικά και μπορεί να προσφέρουν οφέλη για την υγεία. Ορισμένες ομάδες, όπως οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή, βοηθούν σε παράγοντες όπως η υγεία της καρδιάς και η χρόνια φλεγμονή. Η θεοβρωμίνη είναι μέρος μιας άλλης ομάδας που ονομάζεται αλκαλοειδή, τα οποία προέρχονται από την ίδια οικογένεια με την καφεΐνη.

Ενώ η καφεΐνη είναι γνωστή για το ότι μας δίνει μια δόση ενέργειας, η θεοβρωμίνη λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Οι ερευνητές διερευνούν τη σύνδεσή της με την υγεία εδώ και αρκετό καιρό και αυτή η τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Aging παρέχει ένα νέο κομμάτι του παζλ διερευνώντας τη σχέση της με την επιγενετική γήρανση.

Τι διαπίστωσε η μελέτη;

Στην αρχική ομάδα TwinsUK, τα υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα συσχετίστηκαν σημαντικά με βραδύτερη επιγενετική γήρανση, όπως μετρήθηκε από το ρολόι GrimAge. Ουσιαστικά, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης φάνηκαν βιολογικά νεότερα από την πραγματική τους ηλικία. Αυτή η σύνδεση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά τον υπολογισμό άλλων ενώσεων που βρίσκονται στον καφέ και το κακάο, όπως η καφεΐνη, υποδηλώνοντας ότι η επίδραση ήταν ειδική για τη θεοβρωμίνη.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης μια σημαντική σύνδεση μεταξύ της θεοβρωμίνης και των μακρύτερων τελομερών, όπως εκτιμήθηκε από το ρολόι DNAmTL. Τα τελομερή είναι προστατευτικά καλύμματα στα άκρα των χρωμοσωμάτων μας που τείνουν να βραχύνονται καθώς μεγαλώνουμε, επομένως τα μακρύτερα τελομερή είναι γενικά ένα καλό σημάδι για την κυτταρική υγεία.

Για να επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα, οι ερευνητές επανέλαβαν την ανάλυσή τους στην μεγαλύτερη ομάδα KORA. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν: υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης συνδέθηκαν και πάλι με βραδύτερη επιτάχυνση του GrimAge σε αυτή τη δεύτερη ομάδα ανθρώπων. Αυτή η αναπαραγωγή σε διαφορετικό πληθυσμό προσθέτει σημαντικό βάρος στα συμπεράσματα της μελέτης. Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση παρακολούθησης διαπίστωσε ότι η θετική επίδραση της θεοβρωμίνης ήταν ακόμη πιο έντονη στους νυν και πρώην καπνιστές, αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε το γιατί.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό για την καθημερινή σας ρουτίνα; Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η συμπερίληψη τροφών πλούσιων σε θεοβρωμίνη στη διατροφή σας θα μπορούσε να είναι ευεργετική για την υγιή γήρανση. Δεδομένου ότι η κύρια πηγή θεοβρωμίνης είναι το κακάο, αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σας για να αυξήσετε την πρόσληψή σας.

Ακολουθούν μερικοί πρακτικοί τρόποι για να το κάνετε:

Επιλέξτε μαύρη σοκολάτα υψηλής ποιότητας. Αναζητήστε μαύρη σοκολάτα με υψηλό ποσοστό στερεών κακάο (70% ή περισσότερο). Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε κακάο, τόσο περισσότερη θεοβρωμίνη περιέχει και τόσο λιγότερη ζάχαρη έχει συνήθως. Δοκιμάστε μια επιλογή υψηλής ποιότητας, όπως το Alter Eco.

Χρησιμοποιήστε άγλυκη σκόνη κακάο. Προσθέστε μια κουταλιά της σούπας φυσική, άγλυκη σκόνη κακάο σε smoothies, βρώμη ή γιαούρτι. Αυτή είναι μια πιο ισχυρή πηγή θεοβρωμίνης χωρίς τα πρόσθετα σάκχαρα που βρίσκονται στις μπάρες σοκολάτας.

Φτιάξτε τσάι κακάο. Φτιαγμένο από τα κελύφη των κόκκων κακάο, το τσάι κακάο προσφέρει μια γεύση σοκολάτας και μια καλή δόση θεοβρωμίνης σε μια ζεστή και άνετη θερμοκρασία.

Ενσωματώστε νιφάδες κακάο. Αυτά τα τραγανά κομμάτια αποξηραμένου κακάο είναι ιδανικά για να πασπαλιστούν πάνω από σαλάτες, να αναμειχθούν σε μείγμα για ωμά λαχανικά ή να χρησιμοποιηθούν σε αρτοποιία.

Όταν επιλέγετε προϊόντα, ελέγχετε πάντα την ετικέτα για υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο και ελάχιστη προσθήκη ζάχαρης. Η στόχευση σε χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να σας βοηθήσει να αποκομίσετε τα πιθανά οφέλη του κακάο χωρίς απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.