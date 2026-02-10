Ξεκινούν οι αιτήσεις ΑΣΕΠ για την πρώτη προκήρυξη στην Υγεία.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων δέκα (510) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( www.asep.gr ), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη, και ώρα 08:00, και λήγει στις 6 Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).