Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 12 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Τις προσλήψεις 304 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσληψη 78 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και 223 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 3 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ87.09.

Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 12 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Η λίστα με τις 304 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

1. Ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια εδώ

2. Ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς στην Δευτεροβάθμια εδώ

Το χρονοδιάγραμμα της νέας φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι κρίσιμες ημερομηνίες

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους τη Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες την Πέμπτη 12 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, βάσει Ειδικής Προκήρυξης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄102), όπως ισχύει]:

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από την Πέμπτη 5 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Επισημαίνεται ότι για τους προσλαμβανόμενους βάσει της τρέχουσας Ειδικής Προκήρυξης δεν απαιτείται Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης σε σχολική μονάδα.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.



• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.