Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσφέρει θέσεις εργασίας σε χιλιάδες πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (βαθμός AD 5).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος I «Γενικοί κανόνες», αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τον παρόντα διαγωνισμό.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχουσών και επιτυχόντων: 1490.

Αιτήσεις και όροι συμμετοχής

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής εκτός εάν ορίζεται διαεφορετικά στην ενότητα 3.3.

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει:

1) να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ και να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων

2) να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της νομοθεσίας περί στρατολογίας και

3) να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

Ειδικοί όροι - γλώσσες

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην ενότητα 4.2.

Ειδικοί όροι και εκπαίδευση