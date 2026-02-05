Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (βαθμός AD 5).
Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος I «Γενικοί κανόνες», αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τον παρόντα διαγωνισμό.
Επιθυμητός αριθμός επιτυχουσών και επιτυχόντων: 1490.
Αιτήσεις και όροι συμμετοχής
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής εκτός εάν ορίζεται διαεφορετικά στην ενότητα 3.3.
Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει:
1) να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ και να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων
2) να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της νομοθεσίας περί στρατολογίας και
3) να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων
Ειδικοί όροι - γλώσσες
Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην ενότητα 4.2.
Ειδικοί όροι και εκπαίδευση
- Για να είναι επιλέξιμες/επιλέξιμοι, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, και η απόφαση χορήγησης του διπλώματος/πτυχίου πρέπει να έχει ληφθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Βλ. παράρτημα III για παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών.
- Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα.
- Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, η υποψήφια ή ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει λογαριασμό υποψήφιας/υποψήφιου που συνδέεται με λογαριασμό EU Login ο οποίος έχει δημιουργηθεί με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξακολουθεί να ισχύει ανά πάσα στιγμή έως τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων (βλ. ενότητα 1 σημείο 3 των γενικών κανόνων).
- Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (3) και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 10 Μαρτίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.
- Υποβάλλοντας την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα 3 «Όροι συμμετοχής».
- Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να βεβαιωθούν ότι συμπλήρωσαν και υπέβαλαν την αίτησή τους εμπρόθεσμα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι δεν θα είναι πλέον σε θέση να τροποποιήσουν την αίτησή τους.
- Έως τις 10 Μαρτίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφορτώσουν σαρωμένο αντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Έως τις 7 Οκτωβρίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφορτώσουν τα σαρωμένα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών εγγράφων προς υποστήριξη των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην αίτηση υποψηφιότητάς τους.