Επιδείνωση θα παρουσιάσει τις βραδινές ώρες ο καιρός σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη.

Σήμερα ο καιρός είναι καθαρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη δυτική Ελλάδα, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, τις νυχτερινές ώρες περιμένουμε αρκετές βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και μέσα στο Ιόνιο. Οπότε αρχίζει η επιδείνωση του καιρού σήμερα από τα δυτικά. Κάποια χιόνια θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως και 8 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο σήμερα το μεσημέρι, ακόμη και τους 19 βαθμούς θα φθάσουμε στα νότια τμήματα. Στα βόρεια τμήματα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η ημέρα έχει ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αλλά προς το βράδυ θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές. Η επιδείνωση θα αρχίσει και στην Αττική από σήμερα αργά το βράδυ. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε περισσότερη συννεφιά και ασθενείς βροχές που θα ενταθούν από το βράδυ. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 14 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή.

Την Πέμπτη, θα έχουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα. Θα έχουν ξεκινήσει οι βροχοπτώσεις ήδη σήμερα το βράδυ από τα δυτικά και γενικά περιμένουμε αρκετές βροχές. Δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα, αλλά περιμένουμε μία αρκετά καλή βροχόπτωση στη δυτική Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσό βροχής από το σύστημα αυτό το περιμένουμε στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας, δηλαδή στο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από την υπόλοιπη χώρα το σύστημα αυτό θα περάσει αρκετά γρήγορα και στα δυτικά που θα έχουμε σχετικά έντονες βροχοπτώσεις δεν θα κρατήσουν πολύ.

Και στην Αττική περιμένουμε βροχές την Πέμπτη.

Την Παρασκευή θα έχουμε πάλι βροχές, αλλά όχι σε όλη τη χώρα. Οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα βόρεια και έπειτα το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί και η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Το Σάββατο θα έχουμε γενικά έναν καλό καιρό και θα ανέβει και περισσότερο η θερμοκρασία. Θα φθάσει ακόμα και τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια τμήματα.

