Το σχόλιο του Κολυδά για τα ΜΜΕ και «νεότερους συναδέλφους».

Περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη τηλεοπτική δραματοποίηση συνιστά ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ό,τι αφορά την πρόγνωση για τον καιρό.

«Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα», είναι ο τίτλος ανάρτησης του μετεωρολόγου του STAR και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, ο οποίος σχολιάζει πως συχνά αγγίζει τα όρια της υπερβολής η «ευκολία» με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού βαφτίζεται «επικείμενη κακοκαιρία», «κυρίως από media, αλλά και νεότερους συναδέλφους».

Τις επόμενες ημέρες, ο καιρός «θα κινηθεί στο γνώριμο χειμερινό μοτίβο των διαδοχικών διαταραχών, που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, χωρίς όμως να προδιαγράφεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό», γράφει. «Με απλά λόγια, πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή - τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή. Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός, αλλά ο ίδιος ο ορισμός της εποχής», τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η «συνεχής δραματοποίηση» κάθε μετεωρολογικής μεταβολής «δεν ενημερώνει, κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία», προειδοποιεί. «Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο», υπογραμμίζει.

«Η υπευθυνότητα στην επικοινωνία του καιρού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την πρόγνωση. Λίγη περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη… τηλεοπτική δραματοποίηση θα ωφελούσε τόσο την επιστημονική αξιοπιστία όσο και την ψυχραιμία της κοινωνίας», καταλήγει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα

- Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί στο γνώριμο χειμερινό μοτίβο των διαδοχικών διαταραχών, που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, χωρίς όμως να προδιαγράφεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό. Με απλά λόγια, πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή - τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

- Αξίζει όμως να επισημανθεί μια τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει… μετεωρολογικό «έθιμο». Η ευκολία με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού βαφτίζεται «επικείμενη κακοκαιρία» - κυρίως από media αλλά και νεότερους συναδέλφους - αγγίζει συχνά τα όρια της υπερβολής. Βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή. Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός, αλλά ο ίδιος ο ορισμός της εποχής. Και, ας μην το ξεχνάμε, αυτά τα νερά είναι πολύτιμα για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας.

- Η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει - κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία, ιδιαίτερα σε κατοίκους περιοχών που έχουν βιώσει ακραία φαινόμενα στο παρελθόν. Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο.

- Η υπευθυνότητα στην επικοινωνία του καιρού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την πρόγνωση. Λίγη περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη… τηλεοπτική δραματοποίηση θα ωφελούσε τόσο την επιστημονική αξιοπιστία όσο και την ψυχραιμία της κοινωνίας.

Η πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών

Τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικές διαταραχές που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, «χωρίς όμως να αναμένεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό σε γενικές γραμμές», αναφέρει σε άλλη ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς.

Οι βροχές θα εμφανίζονται τοπικά σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα συνεχιστούν με παρόμοιο μοτίβο και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάζουν την περιοχή μας, συμπληρώνει.

«Η μοναδική περίοδος που ενδέχεται να παρουσιάσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Πέμπτη, όπου στο ανατολικό Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης κατά τόπους ισχυρών βροχών και καταιγίδων», σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Επίσης, αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ασθενούς έως μέτριας έντασης, που δεν φαίνεται ικανή να δημιουργήσει προβλήματα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. «Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας ακόμη και για ευπαθείς ομάδες, καθώς τα επίπεδα συγκέντρωσης της σκόνης αναμένεται να παραμείνουν σε σχετικά χαμηλές τιμές», συμπληρώνει.

Όσο για τη θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις, χωρίς ακραίες εντάσεις. «Συνολικά, πρόκειται για ένα τυπικό, ήπιο καιρικό μοτίβο», καταλήγει.

