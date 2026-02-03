Οι αρχές εξετάζουν αν τα όπλα σχετίζονται με το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια τον Νοέμβριο του 2025.

Σημαντικά ευρύματα εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου και του ΤΑΕ Μεσαράς σε εγκαταλελειμμένο μαντρί στα Βορίζια. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν όπλα τα οποία αναμένεται να εξεταστούν και να διαπιστωθεί αν χρησιομοποιήθηκαν στο αιματηρό περιστατικό τον Νοέμβριο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ΕΛ.ΑΣ., καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Αν και δεν είναι βέβαιο ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση, δεν αποκλείεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση κρίσιμων πτυχών της.

Η Ασφάλεια Ηρακλείου συνεχίζει την έρευνα, καθώς εκκρεμούν σημαντικά ερωτήματα τόσο γύρω από τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό όσο και σε σχέση με την έκρηξη που είχε προηγηθεί τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και φέρεται να αποτέλεσε την απαρχή των γεγονότων.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να εντοπιστεί γενετικό υλικό που θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση προσώπων που χειρίστηκαν τα όπλα και τα πυρομαχικά. Πάντως, όπως ανέφερε το cretalive.gr , το πολεμικό όπλο που βρέθηκε είναι επαναληπτικό, χειροκίνητης όπλισης, τύπος που –σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία– δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ανεύρεση οπλισμού στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -2- όπλα ,-181- φυσίγγια και -65- μέτρα φυτίλι

Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα (03.02.2026) πρωινές ώρες έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα -1- πολεμικό τυφέκιο

Ένα -1- δίκαννο κυνηγετικό όπλο

Εκατόν ογδόντα ένα -181-πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

Έξι (6) φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε -65- μέτρων

Κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.