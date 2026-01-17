Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διακομίστηκε, από το λιμάνι της Τήνου στο λιμάνι της Σύρου, με το Ε/Γ–Τ/Ρ «ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ» Ν.Τ. 25, 93χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Τις βραδινές ώρες χθες, ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με μετανάστες, το οποίο κινούταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις δυτικές ακτές της Χίου.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του Τ/Χ προσγειάλωσε το σκάφος, στην παραλία Μερσινίδι της Χίου, όπου όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Κατόπιν χερσαίων ερευνών εντοπίστηκαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου συνολικά τριάντα επτά (37) αλλοδαποί (15 άντρες, 7 γυναίκες και 14 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράν) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων» και του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Το Τ/Χ σκάφος κατασχέθηκε.

Παράλληλα, τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου εντόπισαν στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου, εβδομήντα εννέα (79) αλλοδαπούς (72 άνδρες και 7 γυναίκες). Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.